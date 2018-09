POLL. Welke club wint dit seizoen de Champions League? En hoe brengt Club het ervan af? Redactie

18 september 2018

14u50 0 Champions League De Champions League gaat deze week weer van start met direct een aantal mooie wedstrijden. Wie is voor jou de grote favoriet voor de eindzege?

Real Madrid won het meest prestigieuze clubtoernooi in vier van de laatste vijf edities, maar na het vertrek van sterspeler Cristiano Ronaldo naar Juventus lijken er weer meer serieuze kanshebbers te zijn.

De finale van de Champions League is dit seizoen op zaterdag 1 juni 2019 in het Estadio Wanda Metropolitano in Madrid.

Een andere ploeg Real Madrid 9%

Paris Saint-Germain 5%

FC Barcelona 21%

Manchester City 29%

Juventus 19%

Liverpool 7%

Bayern München 4%

Een andere ploeg 6%

Club wordt, net als in 2016, laatste Blauw-zwart plaatst zich voor de volgende ronde van het kampioenenbal 7%

De derde plaats en bijhorend ticket voor de Europa League zijn het hoogst haalbare 30%

Club wordt, net als in 2016, laatste 63%