POLL. Tegen welke clubs zie jij Club Brugge het liefst spelen?

01 oktober 2020

06u15 0 Champions League Een groep om duimen en vingers van af te likken met pakweg Liverpool, Barcelona en Inter of toch maar een haalbare loting met Zenit, Ajax en Olympiakos? Het kan straks allebei voor Club Brugge op de loting voor de groepsfase van de Champions League in Genève. Welke tegenstanders dragen uw voorkeur weg?

Klokslag 17u verdwijnt Club Brugge samen met nog 31 andere ploegen in de trommel voor de loting van de groepsfase van de Champions League. Het gebeuren in Genève is live te volgen op de site en app van HLN.be. Onze chef voetbal Stephan Keygnaert en VTM-analist Gilles De Bilde zullen de loting aansluitend vanuit de studio in Antwerpen analyseren.

In afwachting van het moment suprême willen wij al polsen wat voor u dé ideale groep wordt voor Club Brugge. Een sportief haalbare loting of toch liever tegenstanders met grandeur en geschiedenis? Stem hieronder op uw favoriete tegenstander uit elke pot. Club Brugge verdwijnt op basis van de resultaten in de vorige jaargangen in pot 4.

Poll Kies jouw favoriete tegenstander uit pot 1 Liverpool (Eng)

Juventus (Ita)

Bayern München (Dui)

Real Madrid (Spa)

Paris-Saint Germain (Fra)

Sevilla (Spa)

Porto (Por)

Zenit Sint-Petersburg (Rus) Liverpool (Eng) 35%

Juventus (Ita) 15%

Bayern München (Dui) 18%

Real Madrid (Spa) 9%

Paris-Saint Germain (Fra) 2%

Sevilla (Spa) 3%

Porto (Por) 10%

Zenit Sint-Petersburg (Rus) 8%

Poll Kies hier jouw favoriete tegenstander uit pot 2 Barcelona (Spa)

Atlético Madrid (Spa)

Manchester City (Eng)

Manchester United (Eng)

Borussia Dortmund (Dui)

Ajax (Ned)

Chelsea (Eng)

Shakhtar Donetsk (Oek) Barcelona (Spa) 28%

Atlético Madrid (Spa) 2%

Manchester City (Eng) 20%

Manchester United (Eng) 3%

Borussia Dortmund (Dui) 7%

Ajax (Ned) 30%

Chelsea (Eng) 4%

Shakhtar Donetsk (Oek) 6%

Poll Kies hier jouw favoriete tegenstander uit pot 3 Dinamo Kiev (Oek)

Inter Milaan (Ita)

Atalanta (Ita)

Lazio Roma (Ita)

Olympiakos (Gri)

RB Leipzig (Dui)

RB Salzburg (Oos)

Krasnodar (Rus) Dinamo Kiev (Oek) 7%

Inter Milaan (Ita) 46%

Atalanta (Ita) 7%

Lazio Roma (Ita) 6%

Olympiakos (Gri) 15%

RB Leipzig (Dui) 4%

RB Salzburg (Oos) 4%

Krasnodar (Rus) 11%

VIDEO: Dit is de ideale loting volgens Mulder en Degryse

