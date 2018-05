POLL: Bale doet monden in Kiev openvallen met hemelse retro, maar welke iconische Real-goal draagt jouw voorkeur weg? DMM

26 mei 2018

22u31 0 Champions League Het was slechts z'n tweede goal in de Champions League van dit seizoen, maar wat voor eentje. Gareth Bale liet alle monden in Kiev openvallen met een schitterende retro. Superlatieven schoten voor één keer echt tekort.

Minuut 61, wissel Isco. Zinédine Zidane legt zijn eieren in het mandje van Gareth Bale. De Fransman had zijn Welshe konijnenpoot op de bank gelaten voor de Champions League-finale tegen Liverpool, maar die zet rendeert bij de wissel van Isco vrijwel meteen.

Luttele minuten na zijn invalbeurt - drie om precies te zijn - zet Bale met een geweldige bicyclette zijn voet tegen een voorzet van Marcelo. Wat volgt is een hemelse knal achterwaarts richting winkelhaak. Karius kan alleen maar in het ijle grijpen en toezien hoe Bale Real op wegzet naar een derde Champions League-zege op rij.

Zidane, Ronaldo en nu Bale

Het is meteen een iconisch doelpunt die de vergelijking met de volley van Zinédine Zidane in de Champions League finale van 2002 tegen Leverkusen probleemloos doorstaat. Bales huidige coach joeg het leer toen na een hoge inzending van Roberto Carlos in één tijd het kruis in. Ook toen zette de goal Real op weg naar Champions League-winst.

Verder is de omhaal van Bale uiteraard een vette knipoog naar die van Cristiano Ronaldo. De Portugees haalde in de halve finales van deze Champions League op een soortgelijke manier uit tegen Juventus. Drie pareltjes dus. Drie keer Real Madrid.

Poll Welke 'koninklijke' omhaal is de mooiste op het kampioenenbal? Ronaldo tegen Juventus

Bale tegen Liverpool

Zidane tegen Leverkusen Ronaldo tegen Juventus 41%

Bale tegen Liverpool 33%

Zidane tegen Leverkusen 26%

[#UCL] Gareth Bale, Take A Bow Son :raised_hands: :fire: #UCLfinal 2-1pic.twitter.com/YAXULUOWm0 NOW IN SPORTS(@ NOW_InSports) link