Pogba toch weer antiheld bij United met stevige fout: “Hoe meer ik het zie, hoe meer ik het meteen rood vind” Redactie

12 februari 2019

23u33

Bron: VIER 1 Champions League Baalavond voor Paul Pogba op Old Trafford. De middenvelder verloor met Manchester United tegen PSG (0-2), zag zijn collega-wereldkampioenen Kimpembe en Mbappé scoren én hij pakte in het slot ook nog rood. Pogba kreeg zijn tweede gele kaart nadat hij zijn noppen op de knie van Dani Alves plantte en mist de terugmatch in het Parc Des Princes. “Niet slim”, sprak analist Geert De Vlieger op VIER.

Dat de match niet met 22 spelers zou eindigen, was eigenlijk al in de eerste helft duidelijk. De Italiaanse ref Daniele Orsato zwaaide wel heel gretig met kaarten. Liefst vijf binnen het eerste halfuur. Uiteindelijk werden het er elf en dat is er slechts ééntje minder dan het Champions League-record.

Pogba had zeker zijn aandeel in die stevige kaartenoogst. De kilometervreter pakte in minuut 25 geel voor een overtreding op Verratti en in de slotminuut van de reguliere speeltijd kreeg hij zijn tweede kaart. Pogba wilde zich breed maken om de bal af te schermen, maar de middenvelder plantte zijn noppen vol op de knie van Dani Alves. De Braziliaan schreeuwde het uit en Pogba mocht dus gaan douchen.

“Dit is gewoon een terechte rode kaart”, aldus Geert De Vlieger op VIER. “Ik snap wel: hij probeert de bal af te schermen. Maar met zo’n intensiteit naar de bal gaan is gewoon gevaarlijk. Als hij meteen rood had gekregen, dan zou ik dat ook gesnapt hebben. Hoe vaker ik de fase zie, hoe meer ik het rood vind. Neen, slim was de actie niet. En dat hij de terugmatch mist, maakt het helemaal zuur.”

are u blind...pogba’s foot is nowhere near Alves’ knee or ankle pic.twitter.com/mqKSPc2Zyb elena| GRAMMYS(@ hugtaekookie) link