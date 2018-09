Ploegmakker Ronaldo ontketent seksisme-rel na omstreden rode kaart: "We zijn toch geen vrouwen?" GVS

20 september 2018

17u26

Bron: The Mirror, Football-Italia, Twitter 0 Champions League "We zijn toch geen vrouwen?" Door die woorden krijgt Emre Can bakken kritiek over zich. De Juventus-speler liet zich de krasse uitspraak ontglippen nadat Ronaldo na een dubieuze rode kaart vroegtijdig moest gaan douchen. Heel wat onthutste Twitteraars beschuldigde de Duitser van seksisme, in die mate zelfs dat Can in de pen kroop om zijn ongelukkige uitlating te relativeren.

Tenzij u de laatste 24 uur onder een steen leefde, weet u het intussen wel al: Cristiano Ronaldo beleefde gisteravond een hoogst ongelukkig Champions League-debuut met Juventus. Na een onschuldig tikje en een grabbel naar de haren van Valencia-verdediger Murillo, moest de Portugees prompt na een halfuur naar de kant. CR7 barstte in tranen uit, ook zijn ploegmakkers konden hun ogen amper geloven. Daarbij ook middenvelder Emre Can.

"Idioten"

Na de partij, die de Oude Dame overigens met 0-2 won, stond de Duitse middenvelder de pers te woord. "Moet dat een rode kaart voorstellen?", stelde Can zich luidop de vraag. "Ik hoorde zopas dat Cristiano werd uitgesloten omdat hij aan het haar van Murillo trok. We zijn toch geen vrouwen? Als je voor zulke zaken al een rode kaart bovenhaalt, dan moet je voor zowat elke fout iemand naar de kant sturen. Dit is geen rood."

Een interview in de heat of the moment, maar Can had nooit gedacht dat zijn woorden zoveel weerklank zouden hebben. In de negatieve zin, dan nog. Zijn uitlatingen over de vrouwen schoot bij velen immers in het verkeerde keelgat. Op Twitter barstte er immers onmiddellijk een seksisme-rel los. "Mooi seksisme. En dat terwijl hij de ploegmaat is van diegenen die aan het haar van een jongen trok. Voetballers zijn echte idioten", klonk het. En nog: "Ik heb vrouwen gezien die met een gebroken neus nog verder spelen. Zij rollen niet als kleine kinderen over het veld nadat ze licht zijn aangetikt." of "Wow, dat is nu eens pure seksisme." De vele reacties logen er niet om.

Really, @emrecan_ ? 🤨



Clearly he's never watched women's football before! ⚽️ pic.twitter.com/fARBtKniHJ DW Sports(@ dw_sports) link

Verontschuldigingen

De klachten op sociale media noopten er Can toe om in zijn pen te kruipen en zijn uitspraken van de avond ervoor te relativeren. "Ik wil even de tijd nemen om mijn commentaar te verhelderen. Mijn respons op de uitsluiting van Ronaldo heeft heel wat commotie veroorzaakt."

"Ik wil graag duidelijk maken dat mijn uitspraken nooit de intentie hadden om vrouwen, het vrouwenvoetbal of gelijkheid in eender welke vorm aan te vallen. Iedereen die me kent weet dat ik veel respect heb voor vrouwen en gelijkheid. Mijn intentie was om het op te nemen voor mijn teammaat die tegen een foute beslissing aankeek en onze match kon beïnvloeden."

"Ik verontschuldig mij mochten mijn uitlatingen bij iemand schade hebben veroorzaakt." Na zijn post kreeg Can trouwens ook heel wat steun van Twitteraars die vonden dat de middenvelder zich absoluut niet hoefde te excuseren. "Mensen zoeken achter alles iets", luidde het onder andere.

I would like to take a moment to clear the air regarding comments I made after last nights game.

Please read the full statement below⤵️



Yours

Emre pic.twitter.com/SLvdF6qf33 Emre Can(@ emrecan_) link