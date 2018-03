Ploegmaat van Thomas Vermaelen doet moedige bekentenis: "Het leven bij Barça is een hel, ik durf vaak mijn huis niet uitkomen" LPB

14 maart 2018

10u35

Bron: Panenka 0 Champions League Andre Gomes, middenvelder bij FC Barcelona, heeft in een interview met het magazine Panenka een moedige bekentenis gedaan. De Portugese international, die in 2016 overkwam van Valencia, zegt beschaamd te zijn over zijn povere prestaties bij Barça. "Vaak gebeurt het dat ik gewoon mijn huis niet durf uit te komen."

Drie goals in 72 wedstrijden, striemende kritiek in de media, de pispaal van de eigen aanhang. De 35 miljoen die FC Barcelona in de zomer van 2016 op tafel smeet voor Andre Gomes, lijkt bijna twee jaar later weggegooid geld. Een situatie die zwaar weegt op Gomes, hoezeer Barça-coach Ernesto Valverde en zijn voorganger Luis Enrique hem altijd zijn blijven steunen. Panenka zocht de ploegmaat van Thomas Vermaelen op.

"Misschien is het niet de juiste woordkeuze, maar het leven in Barcelona is voor mij een hel", aldus Gomes in het magazine. "Ik voel dagelijks de druk. Tijdens de wedstrijd heb ik elke keer een slecht gevoel. Té veel denken doet me pijn, want ik denk alleen maar na over de slechte dingen. Hoewel mijn ploegmaats een enorme steun voor mij betekenen, lopen de dingen niet zoals ik dat graag zou willen."

Beschaamd

Dat het diep zit bij Gomes, wordt duidelijk in het vervolg van het gesprek. "Ik ben beschaamd dat ik de club en de fans tot dusver zo weinig heb kunnen brengen. Meer dan eens is het gebeurd dat ik mijn huis niet durfde uit te komen. Mensen kijken naar je. Uit pure schaamte was ik bang om mij op straat te vertonen. Ik sluit mezelf op. Ik praat met niemand. Op training voel ik mij meestal wel op mijn gemak. Al zijn er dagen dat ik weinig vertrouwen heb en dat merkt iedereen meteen."

Op de persbabbel in de aanloop naar de CL-return tegen Chelsea van vanavond (20u45) werd Barça-coach Valverde geconfronteerd met de opmerkelijke woorden van Gomes. "Het was erg moedig van Andre om hiermee naar buiten te komen", zei Valverde. "Elke speler of coach heeft zijn zwakheden en onzekerheden. We proberen die allemaal te verbergen. Ze toegeven is dus erg dapper. Ik ken mijn spelers en heb al vaak hierover met Andre gesproken. De coach is er om zijn spelers te helpen, op alle mogelijke manieren."

Sergio Busquets liet weten dat Gomes de volle steun geniet van zijn ploegmaats. De middenvelder riep de supporters op om hun fluitconcerten aan het adres van de Portugees achterwege te laten.

"We wisten dat er iets aan de hand was met Andre", aldus Busquets. "Maar niet dat het zo'n vaart zou lopen. De supporters moeten een positieve sfeer creëren. Als we resultaten willen halen, moeten we dat allemaal samen doen."