Ploegmaat Dries Mertens door gemaskerde mannen overvallen na wedstrijd tegen Liverpool

04 oktober 2018

12u36

Bron: Belga 0 Champions League De Poolse aanvaller Arkadiusz Milik is gisteren na de wedstrijd van zijn team Napoli in de Champions League tegen Liverpool (1-0) op weg naar huis overvallen. Dat schrijven verschillende Italiaanse media.

Toen Milik na de partij huiswaarts keerde, dook er plots een motor voor hem op die de weg blokkeerde. Twee gemaskerde mannen bedreigden met een pistool de 24-jarige Pool en namen vervolgens zijn peperdure horloge, een Rolex Daytona ter waarde van 7.000 euro, af. Nadien verdween het duo, waarna Milik aangifte deed bij de politie.

Het is niet de eerste keer dat overvallers het op Napoli-spelers munten. Zo werd Lorenzo Insigne in 2016 nog beroofd van juwelen, geld en een luxehorloge. Enkele jaren eerder bedreigden gangsters kapitein Marek Hamsik met een vuurwapen in het centrum van de Zuid-Italiaanse stad.

Napoli telt na twee speeldagen in de Champions League vier punten. Op de derde speeldag trekken Dries Mertens en co naar Paris Saint-Germain.