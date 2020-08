Pletwals Bayern maakt brandhout van Barcelona: Messi en co krijgen 2-8 om de oren Redactie

14 augustus 2020

22u48 80 Barcelona BAR BAR 2 einde 8 FCB FCB FC Bayern München Champions League Bayern München heeft z'n favorietenrol om de Champions League te winnen nog eens stevig in de verf gezet. De Duitse landskampioen vernederde Barcelona tot op het bot: 2-8. Jawel, 2-8. De grootste Europese nederlaag ooit voor Barça, Bayern ontmoet in de halve finale Lyon of City.

Barcelona-Bayern München. Van de affiche alleen al kreeg menig voetballiefhebber het water in de mond. Denderde de Bayern-machine rustig door? Of gidste Lionel Messi zijn Barça naar de halve finales? Het antwoord leek na vier minuten al gekend. Perisic vond Müller op de rand van de zestien, de Duitser zette een één-twee op met Lewandowski en trof raak. De toon was gezet, Barça moest meteen achtervolgen.

Die achtervolging duurde niet eens bijster lang. Drie minuten later zocht Jordi Alba in de zestien Suárez, maar het was Bayern-verdediger Alaba die Neuer klopte: 1-1. Alles weer te herdoen.

Het ging razendsnel in Lissabon. Barça tankte vertrouwen na de gelijkmaker en kwam twee keer dicht bij de voorsprong. Neuer hield Suárez met een goeie redding van een goal, Messi trof de paal. De kleine Argentijn pakte nog eens uit met een knappe dribbel, maar daarna nam Bayern het dirigeerstokje definitief in handen.

Na dik twintig minuten leed balverlies van Sergi Roberto een dolle tien minuten in. Perisic klopte Ter Stegen met een lage knal. Via Gnabry en Müller stond Bayern aan de rust 1-4 voor. Messi en co trokken met het schaamrood op de wangen de catacomben van het Estadio da Luz in.

Tien minuten na de rust gaf Suárez de Catalaanse burger weer hoop. De Uruguayaan kapte Boateng uit en klopte Neuer met een laag schot. Bayern was gelijk weer wakker. Davies maakte Semedo belachelijk en bood Kimmich de 2-5 op een presenteerblaadje aan. Pas voor de derde keer in de clubgeschiedenis incasseerde Barcelona vijf doelpunten in een Europese match.

Daar bleef het niet bij. Lewandowski pikte ook nog z’n goaltje mee en Barça-huurling Coutinho draaide het mes nog wat dieper in de wonde met twee treffers. 2-8, de grootste Europese nederlaag ooit voor Barcelona. Bayern München zet z’n favorietenrol nog maar eens in de verf. In de halve finale ontmoeten de troepen van Hansi Flick Manchester City of Olympique Lyon.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.