Piqué: “Ik ben de eerste om te gaan als het moet”, voorzitter Bartomeu: “We hebben al beslissingen in gedachten” MXG

14 augustus 2020

23u38 2 Champions League Spelers en staff van Barcelona reageerden aangeslagen na de wedstrijd. Onder meer Gerard Piqué en coach Quique Setién namen na afloop van de match het woord. Voorzitter Josep Bartomeu was scherp en kondigt ingrijpende beslissingen aan.

Setién: “We zijn enorm gefrustreerd en er moeten beslissingen voor de toekomst genomen worden. Barcelona is zo’n grote club. Er moet iets veranderen, zeker en vast. Iedereen vraagt zich nu wellicht af of ik hier nog kan blijven. Dat hangt niet van mij af. Er moet nagedacht worden. Dit komt zo hard aan. De einduitslag is misschien overdreven, maar Bayern verdiende wel heel veel doelpunten. Ze waren zo doeltreffend”, liet Setién optekenen.

Verdediger Gerard Piqué was zelfs nog harder: “Iedereen moet nadenken. Het was een vreselijk. Ik schaam me zo diep. Dit is heel pijnlijk. Ik hoop dat we er lessen kunnen uit trekken. Deze club heeft nood aan verandering. We moeten niet spreken over spelers of coaches, de club moet in elke laag veranderen. Niemand is onaantastbaar. Ikzelf ook niet, ik zal de eerste zijn om te vertrekken als het nodig is. Er is nood aan vers bloed. De bodem is bereikt. We moeten nu kijken naar wat de beste oplossing is voor onze ploeg.”

🔊 @3gerardpique

Statements on Movistar+ pic.twitter.com/TSQFejGqig FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Voorzitter Josep Bartomeu verontschuldigde zich bij de fans en zei dat er volgende week beslissingen zullen genomen worden. Welke dat zullen zijn, wilde hij nog niet kwijt: “Het is een erg moeilijke avond. We zijn niet het team geweest dat deze club vertegenwoordigt. Het spijt me heel erg voor de fans. Het is nu aan ons om beslissingen te nemen, sommige daarvan hadden we wel al in gedachten. We zullen die zeker naar buiten brengen, maar niet vandaag. Vandaag is een dag om vooral diep na te denken.”

Lees ook: Onze chef voetbal zag hoe het orkest van München van Barça een spotprent maakte: “Arme Leo, lonesome cowboy in een kern zonder evenwicht” (+)