Pijnlijk balverlies Tielemans leidt tot nieuw puntenverlies Monaco

20u18 0 AFP Youri Tielemans in duel met Oguzhan Ozyakup. Champions League Ook in Istanboel lukte het AS Monaco niet om een eerste keer te winnen in deze Champions League. Tegen koploper Besiktas bleef dé verrassing van vorig seizoen steken op een 1-1-gelijkspel. Met onnodig balverlies lag Youri Tielemans aan de basis van de Turkse tegengoal. Voor Besiktas wenkt de volgende ronde.

Monaco kwam in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong door Rony Lopes. Kort na de rust maakte Cenk Tosun in het Vodafone Park uit een strafschop gelijk. Die penalty kwam er na onnodig balverlies van Youri Tielemans - die voorts wel verdienstelijk acteerde in de eerste helft. De Rode Duivel nam met een 'zidanneke' teveel hooi op de vork, waarna een pijlsnelle tegenaanval resulteerde in een strafschop voor de thuisploeg. In minuut 74 mocht onze landgenoot naar de kant.

Straks wordt de tweede wedstrijd van de vierde speeldag in deze groep afgewerkt. Het Duitse RB Leipzig gaat dan op bezoek bij FC Porto. In de stand van groep G blijft Besiktas met tien punten autoritair aan de leiding, voor Leipzig (4), Porto (3) en Monaco (2), dat nog niet kon winnen op het kampioenenbal en met de uitschakeling flirt. Enkel bij een gelijkspel in die andere wedstrijd is er nog een sprankeltje hoop voor Monaco. Toch moet men na het schitterende seizoen vorig jaar stilaan vrezen dat het avontuur nu al in de groepsfase strandt.

