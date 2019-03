Piepjonge Ajax-kapitein De Ligt: “Of het laat zal worden? Dat denk ik wel, ja” MH

05 maart 2019

23u26

Bron: VIER 0 Champions League Niets dan glunderende gezichten bij Ajax na afloop van de fenomenale stunt in Bernabéu (1-4). Dat was bij kapitein Matthijs de Ligt (19) uiteraard niet anders. Eveneens toonde de verdediger zich ambitieus. “We zijn nog niet klaar.”

“Wat wij nou doen? Winnen hier. De meeste mensen vinden het ongelooflijk, wij wisten dat het kon. We wisten dat Real Madrid ruimte weggeeft. En als je durft te voetballen, hebben ze het lastig. Dat zijn ze niet gewend. We weten natuurlijk wat voor een ploeg Real Madrid heeft. Maar in de thuiswedstrijd hebben we ook gezien dat we iets kunnen. Het enige dat thuis ontbrak, waren de goals. Vandaag gaan de eerste twee kansen meteen binnen - da’s het grote verschil.”

Je kan er niet om heen: het gemis van kapitein Sergio Ramos liet zich voelen bij Real Madrid. “Natuurlijk is hij zo’n aanvoerder en persoonlijkheid die het team bij mekaar houdt. Misschien zakte het daarom wat ineen bij hen. Je weet dat Real Madrid in een mindere fase zit en je er dan over heen kan denderen. We hebben het Bayern lastig gemaakt en hebben de titelverdediger uitgeschakeld. Nu zien we weer verder. We zijn nog niet klaar. Of het laat zal worden? Dat denk ik wel, ja.”

Als toekomstig speler van FC Barcelona bewees Frenkie de Jong de supporters van zijn nieuwe club al meteen een dienst. “Maar ik ben natuurlijk vooral blij voor Ajax en de fans”, sprak de begaafde middenvelder. “Het is geweldig om met deze cijfers van Real Madrid te winnen en dan ook nog eens in Bernabéu. De mensen hadden misschien nog wel iets verwacht van ons, maar niet op deze fantastische manier.”