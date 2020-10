Philippe Clement over loting Club Brugge: “We gaan voor het hoogst haalbare” XC

01 oktober 2020

18u40 3 Champions League Zenit, Borussia Dortmund en Lazio. Haalbare kaart voor Club Brugge in de groepsfase van de Champions League. “Het zijn mooie ploegen, maar onze groep is minder sexy dan vorig jaar”, aldus Philippe Clement.

Vorig jaar Real Madrid, Paris-Saint German en Galatasaray. Nu Zenit, Borussia Dortmund en Lazio. “Elke ploeg heeft op dit niveau veel kwaliteiten”, vertelt Philippe Clement. “Het zijn teams met een hoger budget dan Club Brugge. Dus het blijft een uitdaging.”

Club Brugge treft onder meer ex-speler Thomas Meunier. “Iets om naar uit te kijken. Ik denk ook dat Thomas er heel blij mee is”, klonk het bij Clement. “Ook Axel Witsel speelt bij Dortmund. Leuk om die Belgische jongens terug te zien.”

Hoe schat Clement de kansen in van Club? “Als je je kwalificeert, heb je altijd een heel sterke prestatie afgeleverd. We gaan voor het hoogst haalbare. We moeten niet te veel rekenen en gaan proberen om zoveel mogelijk punten te pakken.”

