Philippe Clement over cruciaal duel tegen Galatasaray: “Gelijkspel? We willen winnen” RL/XC

25 november 2019

17u57 0

Club Brugge speelt morgen een cruciaal duel in de Champions League tegen Galatasaray. “Dat we de geschorste Ruud Vormer gaan missen? Ik ben niet iemand die zo denkt. Ruud heeft bewezen dat hij belangrijk is op en naast het veld, maar ik heb heel veel vertrouwen in mijn groep. Het is aan andere jongens om op te staan”, klonk het bij Philippe Clement. “En Vormer moest inderdaad van mij meekomen naar Istanbul. Ik vind het belangrijk dat hij als kapitein erbij is. We weten daarnaast dat er morgen veel lawaai in het stadion zal zijn, waardoor mijn spelers moeilijk met elkaar kunnen communiceren. Ik heb het vorig jaar met Genk tegen Besiktas meegemaakt, dat was ook een hel. Of we morgen favoriet zijn? Neen, want zij spelen thuis. Het is voor Galatasaray alles of niets. Ze moeten winnen. Real Madrid en PSG hebben hier met de hakken over de sloot gewonnen, telkens met één goal verschil. Het wordt dus een hete avond en een mooie test voor mijn groep. En dat we niet moeten winnen? We gaan zeker niet speculeren op een gelijkspel, we willen elke wedstrijd winnen. Misschien dat we in de laatste minuten wel een tactische keuze maken. We zullen zien hoe de match verloopt.”