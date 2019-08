Philippe Clement: "Champions League halen zou enorme boost zijn" AB

19 augustus 2019

20u37

Club Brugge speelt dinsdagavond (21u) in het Linzerstadion in het Oostenrijkse Linz zijn heenwedstrijd in de play-offronde van de Champions League tegen de Oostenrijkse vicekampioen LASK. De terugwedstrijd wordt een week later in het Jan Breydelstadion afgewerkt. De dubbele confrontatie met de Oostenrijkers is voor de Bruggelingen de laatste horde richting de lucratieve groepsfase van de Champions League. "Die Champions League halen zou zowel sportief als extrasportief een enorme boost betekenen", zo vertelde Club-coach Philippe Clement. "Iedereen kijkt ontzettend uit naar die wedstrijd van morgen."

In de vorige ronde schakelde blauw-zwart met de Oekraïense vicekampioen Dinamo Kiev al een op papier sterkere tegenstander uit dan LASK, dat drie seizoenen geleden nog in tweede klasse zat en waarbij de 43-jarige coach Valérien Ismaël de bekendste naam is. Aan motivatie echter geen gebrek bij de Oostenrijkers, die voor de eerste keer ooit in de groepsfase van een Europese clubcompetitie zullen uitkomen - of dat nu de Champions League is of het vangnet van de Europa League. In de vorige ronde schakelden ze bovendien de buren van het Zwitserse FC Bazel uit. "En ze verdienden die kwalificatie tegen Bazel ook. Ik ben onder de indruk van hun 'drive' en groepsgeest. Met hun kwaliteiten maken ze het een tegenstander heel moeilijk. We gaan duels moeten winnen, enkel voetballend gaan we het niet kunnen oplossen. Een heel interessante test voor onze groep”, aldus Clement.