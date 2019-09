Pep Guardiola: "Geen Champions League-winst? Dan maak ik mezelf níet van kant. Beloofd” AB

30 september 2019

17u16

Bron: Belga 0 Champions League Pep Guardiola probeert met Manchester City al enkele seizoenen de Champions League winnen. "Maar als dat dit jaar opnieuw niet lukt is dat geen ramp." Die opvallende uitspraak deed de Spaanse coach van de Engelse kampioen in aanloop naar het duel in de groepsfase met Dinamo Zagreb. "Ik ga mezelf dan echt niet verhangen."

Met City bereikte Guardiola één keer de halve finale van het toernooi. Meer zat er niet in. De laatste twee jaar was de kwartfinale het eindstation, met nederlagen tegen Liverpool en Tottenham. "Voor de fans is de Premier League het belangrijkste, laten we dat niet vergeten", zei Guardiola maandag. In eigen land wonnen de Citizens het afgelopen seizoen alle prijzen.

Toch is de Champions League wel een belangrijk doel. Dat kon Guardiola niet ontkennen. "Maar soms duurt het even voordat iets lukt. We blijven het proberen. We worden ook steeds beter. Deze club is nog niet gewend aan het winnen van Europese hoofdprijzen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Liverpool en Manchester United. Maar dat komt nog wel.”