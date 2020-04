Penalty van Drogba in CL-finale 2012 bepaalde de toekomst van Hazard: “Een paar dagen later zat hij op het jacht van Abramovich” Kristof Terreur

25 april 2020

06u47 0 Champions League Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis, en aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be, met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de historische zege van Chelsea na een penaltyreeks in 2012 tegen Bayern München (1-1, het werd 3-4 in strafschoppenreeks).



‘Wees kalm’. Op weg naar de stip spreekt Didier Drogba zichzelf nog wat moed in. Met zijn beslissende strafschop zet hij niet alleen het orgelpunt op zijn carrière bij Chelsea. Hij verwezenlijkt Abramovich’ natte droom en hengelt met zijn plaatsbal meteen ook Europa’s meest gewilde talent binnen. Ene Eden Hazard.

Zaterdag 19 mei 2012, 23:29. “Oh my God! oh my God!”. Tien keer. Misschien twintig keer. Het zijn de enige woorden die door het hoofd van Didier Drogba flitsen, wanneer hij net de beslissende penalty in de linkerhoek heeft geplaatst. Ongeloof in de ogen.

Hij bedankt ‘God de Vader’ met een kruisteken en holt dan in de armen van doelman Petr Cech. Hij kan hem nog snel een knuffel geven. Daarna landt het enige lichaam na het andere op hem. Een verstikkend gevoel.

In de tribune weet Roman Abramovich met zijn vreugde geen blijf. Na negen jaar zwaar investeren in Chelsea heeft hij eindelijk prijs en prestige beet.

Op een moment dat zijn elftal eigenlijk al een tijdje over zijn hoogtepunt heen is - zie het gesukkel in eigen land in 2011- 2012. Eerst de scalp van Barcelona in de halve finale, vervolgens die van Bayern in eigen huis.

Er valt een last van zijn schouders. Niet alleen bij Abramovich. 800 kilometer verderop overtuigt er eentje zijn ploegmaats om te klinken.

Filmfestival in Cannes

Het is de vooravond van zijn laatste match bij Lille OSC, maar in de Ligue 1 staat er toch niks meer op het spel. Feestje bouwen voor zijn afscheid. Een worden er twee. Drie worden er vier.

Eden Hazard laat zich gaan. Drogba heeft met die beslissende strafschop immers het laatste stukje van zijn toekomstpuzzel op zijn plaats gelegd. In zijn hoofd is hij eruit.

Ploegmaat en vriend Rio Mavuba: “De jongen had amper geslapen en de hele nacht gezopen. ’s Middags was hij nog niet nuchter, maar toch. Na een halfuur had hij tegen Nancy er al drie gemaakt. Toen wisten we het wel.”

Op dat moment moeten de laatste details met Chelsea nog worden uitgeklaard, maar na de finale gaat het snel. Túlio di Melo, aanvaller van Lille, herinnert zich het naseizoenstripje naar het Filmfestival in Cannes, met de spelersgroep een paar dagen later.

Di Melo: “Het jacht van de Chelsea-eigenaar lag aangemeerd in Cannes. Wij maakten ons klaar om naar een film te gaan, maar Eden haakte plots af: ‘Ik kan niet mee, jongens, ik heb nu een meeting met mijn agent en Abramovich’. Toen hij terugkwam, was dat met een grote smile: ‘Wel, ik denk dat ik naar Chelsea ga. Ik denk dat hij mij overtuigd heeft’.”

Drogba heeft zijn telefoontje dan al gedaan. Via landgenoot Gervinho heeft hij enkele maanden eerder contact gezocht. Hazard: “Plots rinkelde in de kleedkamer bij Lille de telefoon van Gervinho. ’t Was Drogba aan de lijn. Hij stond erop dat hij mij door moest geven: ‘Ik moet met hem praten.’”

“Drogba zei tegen mij: ‘Jij moet naar Chelsea komen’. Op dat moment twijfelde ik nog. Chelsea stond er niet goed voor in de Premier League. Ze zouden geen Champions League spelen het jaar erop. Na die finale was de keuze snel gemaakt.”

Contacten met Manchester City en United blaast zijn agent John Bico af. Sir Alex Ferguson briest. Bico had hem al op zijn systeem gewerkt met zijn hoge commissie-eisen. Nu zit hij een groot talent door de vingers glippen. Ferguson: “Chelsea heeft zijn zaakwaarnemer verdomd 6 miljoen euro betaald.”

Hazard laat betijen. Hij heeft wat hij wil. Hazard: “Ik had een goed gesprek met de trainer, Roberto Di Matteo. Puur over voetbal. Mijn positie. Ik wist dat ik er me makkelijk zou aanpassen. Londen, kort bij huis, niet te ver van Lille. De Bruyne had er getekend, Romelu liep er rond. Er waren genoeg Franstaligen. Ik wist dat ik er genoeg zou spelen. Ik was alleen triest dat hij, Drogba, besloot te vertrekken.”

Negen na de finale tweet een teasende Eden Hazard: “Ik teken voor de Champions Leaguewinnaar.” Begin van zijn ‘bluemance’.

19 mei 2012 - Allianz Arena, München

Bayern München - Chelsea: 1 – 1 (3-4 na pen.)

Toeschouwers: 62.500

Scheidsrechter: Pedro Proença (Portugal)

Doelpunten: 83' Müller (1-0), 88' Drogba (1-1)

Bayern: Neuer; Lahm , Tymoschuk, Boateng, Contento; Schweinsteiger, Kroos, Müller (87' Van Buyten); Robben, Gómez, Ribéry (97' Olić)

Chelsea: Čech; Bosingwa, Cahill, David Luiz, A. Cole; Obi Mikel, Lampard, Mata; Kalou (84' Torres), Drogba, Bertrand (73' Malouda)