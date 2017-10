Pechduivel kwelt Svilar opnieuw tegen Man United: jongste speler ooit die own-goal scoort in Champions League Peter Luysterborg

Mile Svilar heeft zich vanavond opnieuw in de schijnwerpers gespeeld in de Champions League. De doelman van Benfica stopte tegen Manchester United al na een kwartier een strafschop van Martial. Daarmee werd hij de jongste doelman ooit die een penalty stopte op het kampioenenbal. Op weg naar een heldenrol, zo leek het, maar op slag van rust sloeg de pechduivel toe. Matic knalde tegen de paal, waarna de bal via het lichaam van Svilar tegen de netten rolde. De van Anderlecht overgekomen doelman tekende daarmee voor een weinig benijdenswaardige primeur. Hij is met 18 jaar en 65 dagen de jongste speler ooit die een own-goal scoort in de Champions League. De vorige recordhouder was de Bulgaarse doelman Nikolay Mihaylov, die met Levski Sofia hetzelfde overkwam toen hij 18 jaar en 125 dagen oud was.

Ook de heenwedstrijd tegen Manchester United (0-1) verliep voor Svilar al bijzonder pijnlijk. Het enige doelpunt kwam er toen de Servische doelman met bal en al over de lijn stapte bij een scherpe voorzet van Rashford.

