Paris, c'est fini: bleke prestatie maakt van miljoenenclub even de risée van het Europese topvoetbal Stephan Keygnaert in Parijs

06 maart 2018

23u00 0 Champions League Het Rijk is dan toch (nog) niet gevallen. 'De Koninklijke' bleef simpel op zijn troon, vanavond in Parijs, waar de thuisploeg nooit kon beantwoorden aan de hype die vooraf werd gecreëerd. Zonder Neymar werd de opdracht lastig, maar de bleke presentatie van PSG maakt van de miljoenenclub voor even de risée van het Europese topvoetbal.

Halftien. Ref Brych had voor de rust gefloten in het Parc des Princes. In de verte fonkelde fier de Eiffeltoren, maar aan de Porte D'Auteuil heerste een onverwachte stilte. 0-0, en Paris Saint-Germain had tot dan zelfs niet de índruk gewekt de titelhouder voetje te lichten. Eén kans(je) voor Kylian Mbappé, vanuit een schuine hoek, gered door Navas - c'est tout.

