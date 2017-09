Pareltje Bale en de 411de goal van Ronaldo in zijn 400ste match voor Real nekken naïef Dortmund Hans Op de Beeck

Bale en Ronaldo aan het feest in Dortmund.

Hogesnelheidstreinvoetbal in Dortmund. Zelfs tegen de grootmacht uit Madrid, terug met Kroos en Modric centraal, koos Peter Bosz resoluut voor de aanval met een bijzonder hoge achterlinie. Met gevaar, maar Kuipers bestrafte vermeend hands van Ramos niet met een penalty. Maar ook met veel ruimte voor Real om te counteren. Dodelijk. Carvajal miste nog, even later was hij wel goed voor de assist voor de opener van Bale. In één tijd in de verste winkelhaak. Wat een goal. De vorige zes partijen kon Real nooit winnen in Dortmund, dat zou vanavond even anders zijn.

Photo News Bale trapt de openingsgoal in het Signal Iduna Park heerlijk binnen.

Vijf minuten na de pauze leek de match gespeeld. Bale nu met de assist, Ronaldo met de afwerking. De aansluitingstreffer van de ook haast onvermijdelijke Aubameyang viel snel, maar bracht geen zoden aan de dijk voor Borussia. Daar zorgde, jawel, Ronaldo voor. In zijn 400ste match voor Real was Cristiano goed voor zijn 411de Koninklijke goal, in alle competities. Nummer 109 in 142 CL-matchen. Hallucinant. Zidane kan na de slappe start in La Liga lachen met een perfect Champions League-rapport. Na de 3-0 tegen APOEL, nu 1-3 in Dortmund. Het kampioenenbal lijkt steevast het beste in de Koninklijke naar boven te brengen. Dortmund blijft met 0 op 6 achter en wacht een verwoed gevecht met Tottenham, dat met 0-3 in Nicosia won, om de tweede plaats en kwalificatie voor de achtste finales.

Photo News

AP 1-2: Ronaldo werkt de assist van Bale binnen.

REUTERS Zidane blij met de productiviteit van Bale.

