OVERZICHT. Europa League-duel tussen Leverkusen en Rangers zonder supporters, Grote Prijs van Patagonië afgelast, ABD

10 maart 2020

22u38 0 Champions League De sportwereld blijft ook vandaag in de ban van corona. Verschillende wedstrijden worden afgelast of verzet, Champions League-duels worden zonder publiek gespeeld. Een overzicht.

Grote Prijs van Patagonië gaat niet door omwille van coronavirus

Ook het WK motorcross ontsnapt niet aan de gevolgen van het coronavirus. De Grote Prijs van Patagonië, die op 22 maart op het programma stond in het Argentijnse Neuquén, wordt uitgesteld. De organisatie zoekt nog een nieuwe datum op de agenda.

Het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid heeft alle internationale evenementen tot nader order geschrapt vanwege het besmettelijke virus. De motorcrossers reden afgelopen weekend in Valkenswaard. De Nederlander Jeffrey Herlings schreef er voor eigen publiek de Grote Prijs van Nederland op zijn naam, zijn tweede zege op evenveel Grote Prijzen dit seizoen.

De Grote Prijs van Trentino werd eerder al uitgesteld op de motorcrosskalender, van 5 april naar 19 juli. De eerste wedstrijd die nu voor de motorcrossers op het programma staat, is op 19 april in Spanje.

Europa League-duel tussen Leverkusen en Rangers gaat zonder supporters door in Duitsland

Bayer Leverkusen zal zijn terugwedstrijd in de achtste finales van de Europa League tegen het Schotse Rangers op 19 maart achter gesloten deuren moeten spelen. De heenwedstrijd deze week op donderdag 12 maart in Schotland zal wel met supporters gespeeld worden.

De Duitse ploeg nam de beslissing na het besluit van de deelstaat Noordrijn-Westfalen om alle evenementen waarbij meer dan 1000 mensen aanwezig zijn af te gelasten of zonder toeschouwers door te laten gaan. Leverkusen kondigde ook aan dat het alle tickets zal terugbetalen.

De wedstrijd van 12 maart in Schotland zou wel met supporters kunnen doorgaan. “Op dit moment kan er volgens de UEFA en de lokale autoriteiten in Glasgow zonder beperkingen gespeeld worden”, klonk het bij Leverkusen. “Voorlopig is er geen info die erop wijst dat er geen publiek aanwezig zou mogen zijn. Moest dit nog veranderen, dan zal de club dit meteen laten weten”.

Ook het vliegtuig dat bestemd is voor de fans zal “voorlopig zonder problemen kunnen vertrekken”.

24 Uur voor motoren wordt uitgesteld naar 5 en 6 september

De 24 Uur van Le Mans voor motoren, die voorzien waren voor 18 en 19 april, zijn om van de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verplaatst naar 5 en 6 september. Dat kondigde organisator Automobile Club de l’Ouest (ACO) vandaag aan. De organisatie volgt het ministerieel besluit in Frankrijk dat nog slechts maximaal 1000 mensen toelaat bij evenementen.

Over de race voor wagens, voorzien voor 13 en 14 juni, meldde ACO niets.

Wilink Game van Brussels wordt uitgesteld tot 26 april

De Wilink Game, de basketbalwedstrijd die elk seizoen georganiseerd wordt door Brussels in Vorst Nationaal, is uitgesteld uit voorzorg voor het coronavirus. Brussels kondigde vandaag op haar Facebookpagina aan dat de wedstrijd in Vorst Nationaal, normaal op 20 maart tegen Spirou Charleroi, naar 26 april zal verplaatst worden, met als tegenstander Luik.

Brussels nam de beslissing in het kader van het advies dat door de regering werd uitgestuurd om geen evenementen te organiseren waarbij meer dan 1000 mensen indoor samenkomen.

“Met het oog op de gezondheid en het welzijn van al de sympathisanten, de partners en hun genodigden, heeft Phoenix Brussels Basketball besloten om de datum van de Willink Game te verplaatsen”, legde de Brusselse club uit in een communiqué.

De wedstrijd zal uiteindelijk op 26 april om 16u plaatsvinden tegen Luik. De wedstrijd tegen Spirou van 20 maart zal nog steeds op dezelfde datum doorgaan, maar verandert van locatie naar de normale zaal in Neder-over-Heembeek.

Europese wedstrijden van Italiaanse volleybalclubs worden uitgesteld

De Europese wedstrijden met Italiaanse volleybalclubs die voor deze week op de kalender staan, worden uitgesteld. Dat deelde de Europese volleybalfederatie (CEV) vandaag mee. Wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus besliste de Italiaanse regering maandag om het land in quarantaine te plaatsen.

Maandag besliste Roeselare al om niet af te reizen naar Italië, waar het woensdag in een terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen titelverdediger Civitanova aan zou treden. De CEV bevestigde dinsdag de annulatie van de wedstrijd. Alle partijen kwamen tot een akkoord om het resulaat van de heenwedstrijd - Civitanova won met 0-3 in Roeselare - als definitieve uitslag van het duel te laten gelden.

Oefenwedstrijden van Frankrijk tegen Oekraïne en Finland achter gesloten deuren

De twee voorbereidingswedstrijden voor het EK 2020 van de Franse nationale ploeg tegen Oekraïne (27 maart) en Finland (31 maart) zullen, uit voorzorg voor het coronavirus, achter gesloten deuren gespeeld worden in het Stade de France in Parijs. Dit kondigde Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond, aan.

“Een wedstrijd in Lyon spelen houdt geen enkele steek”, verklaarde Le Graët de micro van de televisiezender BFM TV, hiermee doelend op de verplaatsing naar Saint-Denis van de wedstrijd Frankrijk - Finland, die oorspronkelijk op 31 maart in Lyon gepland stond. Vier dagen eerder spelen de Fransen ook al tegen Oekraïne in het Stade de France. Beide wedstrijden gaan nu door in het stadion in Parijs.

Duels in Eredivisie en Eerste Divisie in Noord-Brabant gaan niet door

Alle voetbalwedstrijden die komend weekend in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zouden worden gespeeld in de Eredivisie en de Eerste Divisie, worden verboden. Dat moet verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Dat is dinsdag bekendgemaakt op een persconferentie van burgemeesters Jack Mikkers (Den Bosch), Theo Weterings (Tilburg) en John Jorritsma (Eindhoven).

In Noord-Brabant stonden komend weekend in de Eredivisie de voetbalwedstrijden Willem II-Heerenveen, PSV-FC Emmen en RKC Waalwijk-FC Groningen op het programma. In de Eerste Divisie zou TOP Oss thuis spelen tegen FC Den Bosch.

Oostenrijkse voetbalcompetitie wordt stilgelegd

Er wordt voorlopig niet meer gevoetbald in de Oostenrijkse eerste en tweede klasse. De Oostenrijkse voetballiga besliste dinsdag alle matchen voor onbepaalde tijd uit te stellen. Eerder op de dag maakte de Oostenrijkse regering bekend dat alle samenkomsten in open lucht met meer dan 500 mensen tot begin april worden verboden. “Ons doel is alleen wedstrijden mét toeschouwers te organiseren. Daarom hebben we beslist nu voor uitstel te gaan en geen matchen achter gesloten deuren te houden”, verklaarde de Ligatopman Christian Ebenbauer.

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk wordt achter gesloten deuren gespeeld

De heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League tussen VfL Wolfsburg en Shakhtar Donetsk wordt vanwege het coronavirus zonder publiek afgewerkt. Dat bevestigt de Duitse club vandaag, twee dagen voor het treffen in de Volkswagen Arena. Wolfsburg en Donetsk ontmoeten elkaar donderdagavond (21u) in de Volkswagen Arena. De return volgt een week later (19 maart) in het Oekraïense Kharkiv.

Ook Portugees voetbal bant supporters

Alle wedstrijden in de Portugese eerste en tweede afdeling worden voorlopig achter gesloten deuren afgewerkt vanwege het coronavirus. De Portugese voetbalbond maakte de beslissing dinsdag bekend na afloop van een crisisvergadering met leiders uit het nationale voetbal. Hoelang de maatregel geldt, is niet duidelijk.

De competities op het opleidingsniveau worden stilgelegd tot 28 maart, terwijl amateurwedstrijden maximaal 5.000 toeschouwers mogen verwelkomen. Nog dinsdag werd in Portugal de halve marathon van Lissabon verschoven van 22 maart naar 6 september. Er waren voor het evenement zo’n 30.000 inschrijvingen. Portugal telt voorlopig een veertigtal besmettingen.

Eigenaar van Nottingham Forest en Olympiakos is besmet met coronavirus

Evangelos Marinakis, eigenaar van de Engelse tweedeklasser Nottingham Forest en de Griekse topclub Olympiakos, heeft dinsdag op Instagram aangekondigd dat het coronavirus bij hem is vastgesteld. De 52-jarige Griekse zakenman, die zich naar eigen zeggen goed voelt, volgt de raad van de artsen op en blijft momenteel in afzondering. Waar hij zich bevindt, is niet duidelijk op basis van zijn Instagrambericht.

Marinakis was vrijdagavond aanwezig in het stadion van Nottingham Forest voor de Championship-wedstrijd tegen Millwall (0-3 nederlaag). Zaterdag gaat het team op bezoek bij Sheffield Wednesday.

Volgens Engelse media is er momenteel overleg tussen Nottingham Forest en de English Football League. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besliste de Griekse regering eerder om onder meer de heenmatch in de achtste finales van de Europa League tussen Olympiakos en Wolverhampton van komende donderdag zonder toeschouwers te laten doorgaan.

De ‘Gelbe Wand’ blijft zaterdag leeg in derby Dortmund/Schalke 04

Axel Witsel en Thorgan Hazard zullen zaterdag niet kunnen rekenen op de steun van de Dortmundsupporters in de Revierderby tegen Schalke 04. In het Signal Iduna Park, met zijn beroemde ‘Gele Muur’ waarin 25.000 BVB-fans hun ploeg toejuichen, worden vanwege het coronavirus geen toeschouwers toegelaten.

De beslissing is geen verrassing. Morgen/woensdag wordt in dezelfde door het coronavirus getroffen regio Noordrijn-Westfalen immers Borussia Mönchengladbach/Keulen achter gesloten deuren gespeeld. Komende maandag zal er evenmin publiek zijn bij het duel tussen Werder Bremen en Bayer Leverkusen.

Barcelona-Napoli en Bayern-Chelsea achter gesloten deuren

Dries Mertens en Lionel Messi zullen moeten schitteren in een leeg Camp Nou. Het Champions League-duel tussen Barcelona en Napoli wordt achter gesloten deuren gespeeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En in de Spaanse competitie hetzelfde verhaal. De twee komende speeldagen zullen zonder publiek afgewerkt worden.

Camp Nou, goed voor bijna 100.000 toeschouwers, blijft leeg voor de terugmatch in de zestiende finales van de Champions League. De wedstrijd wordt op woensdag 18 maart afgewerkt, de terugmatch eindigde op 1-1 na een heerlijk doelpunt van Dries Mertens. De Rode Duivel wil tegen Barcelona alleen topschutter aller tijden worden van Napoli. Een record - 121 goals - dat hij momenteel nog deelt met Marek Hamsik. Mertens en Napoli zitten in een lastige situatie nadat de Serie A is stilgelegd tot 3 april. Zij zullen dus zonder matchritme naar Barcelona afzakken.

Al eerder was bepaald dat de wedstrijden tussen Valencia en Atalanta op dinsdag en Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund op woensdag zonder publiek worden afgewerkt. Ook Bayern München en Chelsea spelen volgende week woensdag achter gesloten deuren.

La Liga twee speeldagen zonder publiek

Ook de Spaanse competitie ontsnapt niet aan het coronavirus. De twee eerstvolgende competitiewedstrijden worden achter gesloten deuren gespeeld. Dat besliste La Liga zopas in overleg met het Spaanse ministerie van gezondheid. Vrijdag staat de eerste match op het programma met Real Madrid tegen Eibar.