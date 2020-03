OVERZICHT. Eigenaar Olympiakos heeft corona, duel tegen Wolves in gevaar - Barcelona-Napoli achter gesloten deuren - Twee speeldagen zonder publiek in La Liga ABD

10 maart 2020

14u17 0 Champions League Het voetbal blijft ook vandaag in de ban van corona. Champions League-duels worden zonder publiek gespeeld, de Spaanse competitie besloot om twee speeldagen achter gesloten deuren af te werken. Een overzicht.

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk wordt achter gesloten deuren gespeeld

De heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League tussen VfL Wolfsburg en Shakhtar Donetsk wordt vanwege het coronavirus zonder publiek afgewerkt. Dat bevestigt de Duitse club vandaag, twee dagen voor het treffen in de Volkswagen Arena. Wolfsburg en Donetsk ontmoeten elkaar donderdagavond (21u) in de Volkswagen Arena. De return volgt een week later (19 maart) in het Oekraïense Kharkiv.

Ook Portugees voetbal bant supporters

Alle wedstrijden in de Portugese eerste en tweede afdeling worden voorlopig achter gesloten deuren afgewerkt vanwege het coronavirus. De Portugese voetbalbond maakte de beslissing dinsdag bekend na afloop van een crisisvergadering met leiders uit het nationale voetbal. Hoelang de maatregel geldt, is niet duidelijk.

De competities op het opleidingsniveau worden stilgelegd tot 28 maart, terwijl amateurwedstrijden maximaal 5.000 toeschouwers mogen verwelkomen. Nog dinsdag werd in Portugal de halve marathon van Lissabon verschoven van 22 maart naar 6 september. Er waren voor het evenement zo’n 30.000 inschrijvingen. Portugal telt voorlopig een veertigtal besmettingen.

Eigenaar van Nottingham Forest en Olympiakos is besmet met coronavirus

Evangelos Marinakis, eigenaar van de Engelse tweedeklasser Nottingham Forest en de Griekse topclub Olympiakos, heeft dinsdag op Instagram aangekondigd dat het coronavirus bij hem is vastgesteld. De 52-jarige Griekse zakenman, die zich naar eigen zeggen goed voelt, volgt de raad van de artsen op en blijft momenteel in afzondering. Waar hij zich bevindt, is niet duidelijk op basis van zijn Instagrambericht.

Marinakis was vrijdagavond aanwezig in het stadion van Nottingham Forest voor de Championship-wedstrijd tegen Millwall (0-3 nederlaag). Zaterdag gaat het team op bezoek bij Sheffield Wednesday.

Volgens Engelse media is er momenteel overleg tussen Nottingham Forest en de English Football League. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besliste de Griekse regering eerder om onder meer de heenmatch in de achtste finales van de Europa League tussen Olympiakos en Wolverhampton van komende donderdag zonder toeschouwers te laten doorgaan.

De ‘Gelbe Wand’ blijft zaterdag leeg in derby Dortmund/Schalke 04

Axel Witsel en Thorgan Hazard zullen zaterdag niet kunnen rekenen op de steun van de Dortmundsupporters in de Revierderby tegen Schalke 04. In het Signal Iduna Park, met zijn beroemde ‘Gele Muur’ waarin 25.000 BVB-fans hun ploeg toejuichen, worden vanwege het coronavirus geen toeschouwers toegelaten.

De beslissing is geen verrassing. Morgen/woensdag wordt in dezelfde door het coronavirus getroffen regio Noordrijn-Westfalen immers Borussia Mönchengladbach/Keulen achter gesloten deuren gespeeld. Komende maandag zal er evenmin publiek zijn bij het duel tussen Werder Bremen en Bayer Leverkusen.

Barcelona-Napoli en Bayern-Chelsea achter gesloten deuren

Dries Mertens en Lionel Messi zullen moeten schitteren in een leeg Camp Nou. Het Champions League-duel tussen Barcelona en Napoli wordt achter gesloten deuren gespeeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En in de Spaanse competitie hetzelfde verhaal. De twee komende speeldagen zullen zonder publiek afgewerkt worden.

Camp Nou, goed voor bijna 100.000 toeschouwers, blijft leeg voor de terugmatch in de zestiende finales van de Champions League. De wedstrijd wordt op woensdag 18 maart afgewerkt, de terugmatch eindigde op 1-1 na een heerlijk doelpunt van Dries Mertens. De Rode Duivel wil tegen Barcelona alleen topschutter aller tijden worden van Napoli. Een record - 121 goals - dat hij momenteel nog deelt met Marek Hamsik. Mertens en Napoli zitten in een lastige situatie nadat de Serie A is stilgelegd tot 3 april. Zij zullen dus zonder matchritme naar Barcelona afzakken.

Al eerder was bepaald dat de wedstrijden tussen Valencia en Atalanta op dinsdag en Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund op woensdag zonder publiek worden afgewerkt. Ook Bayern München en Chelsea spelen volgende week woensdag achter gesloten deuren.

La Liga twee speeldagen zonder publiek

Ook de Spaanse competitie ontsnapt niet aan het coronavirus. De twee eerstvolgende competitiewedstrijden worden achter gesloten deuren gespeeld. Dat besliste La Liga zopas in overleg met het Spaanse ministerie van gezondheid. Vrijdag staat de eerste match op het programma met Real Madrid tegen Eibar.