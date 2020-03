Overname KV Oostende staat op de helling, zonder deal loopt kustploeg zo goed als zeker licentie mis TOMAS TAECKE & NIELS VLEMINCKX

11 maart 2020

De overname van KV Oostende staat op de helling. De Amerikaanse investeerders pokeren. Naargelang de bron gaat dat over de schulden aan Marc Coucke, of over de zekerheid op 1A-voetbal. Zonder deal loopt KVO zo goed als zeker zijn licentie mis.

Op 16 januari verkeerde KV Oostende in feeststemming. Voorzitter Frank Dierckens meldde op een supportersavond dat hij de club met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zou verkopen aan een Amerikaanse investeringsgroep.

In de weken die volgden, hield KVO voet bij stuk. “Eerstdaags” zou de deal beklonken worden. Ondertussen zijn we bijna twee maanden verder en nog hebben de Amerikanen geen cent gestort. Navraag leert dat de overname op de helling staat. KV Oostende staat zo de facto op de rand van het amateurvoetbal.

Naargelang de bron worden er verschillende redenen naar voor geschoven. De kandidaat-overnemers zouden volgens sommigen eerst een deal zoeken met Alychlo, één van de bedrijven van ex-KVO-baas Marc Coucke. Toen die Oostende van de hand deed om Anderlecht te kopen, bleef hij via zijn vennootschappen wel de eigenaar van de Versluys Arena. KVO heeft een openstaande huurachterstand van zo’n 900.000 euro tegenover zijn ex-eigenaar. Daarnaast heeft de kustploeg nog zo’n 5 miljoen schulden openstaan bij Coucke.

De Amerikanen stellen zich daar vragen over. Concreet wordt er getwist over makelaarskosten die te maken hebben met de uitgaande transfers van Milic en Musona naar Anderlecht, en het feit dat KVO schijven van de transferbedragen die het nog ontvangt voor de transfers van Marusic en Lukaku moet doorsluizen naar Brussel. Ook de huurschulden, die dateren uit het tijdperk van ex-voorzitter Peter Callant, betalen ze liever niet.

Alle vorderingen kwijtschelden zal niet gebeuren. Dat het huidige bestuur van KVO en de kandidaat-investeerders niet blij zijn met de deal die Coucke in 2018 met Callant heeft gesloten, vinden zij niet relevant. Al zeker omdat de huidige voorzitter Dierckens met z’n volle verstand de club op zijn beurt nog eens heeft overgenomen van Callant.

Couckes bedrijf Alychlo heeft er alle baat bij dat Oostende zijn licentie haalt. Als KVO failliet gaat, vervalt ook de erfpachtregeling van de Versluys Arena. Het stadion, inclusief de nieuwe hoofdtribune waarin Coucke zo’n 20 miljoen euro investeerde, valt dan in handen van de stad Oostende.

Wachten op redding

Anderzijds valt ook te horen dat de onderhandelingen tussen de Amerikanen en Alychlo al een maand stil zouden liggen. De heikele sportieve situatie heeft voor ongerustheid gezorgd bij de Amerikanen. KV Oostende kan nog altijd degraderen. In dat geval zou de waarde van de club gevoelig verminderen, en zouden de investeerders eieren voor hun geld kunnen kiezen.

Als de Amerikanen zich zouden terugtrekken, is er niemand meer die zich borg stelt voor de openstaande schulden, en zal KVO geen licentie krijgen. Een alternatieve investeerder vinden lijkt zo goed als onmogelijk.

Vraag is of er tijdig een oplossing zal volgen. De licentiedossiers moeten vrijdag ingeleverd worden. Op 19 maart buigt de licentiecommissie zich over de materie. Tussen 31 maart en 2 april worden clubs die geen afdoend licentiedossier hebben op het matje geroepen om toelichting te geven. Beroep is mogelijk via het BAS.