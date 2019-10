Origi kijkt uit naar terugkeer naar Genk: “Had er enorm veel plezier in de jeugd” Redactie

21 oktober 2019

15u36 0 Champions League Racing Genk-Liverpool. Een speciaal duel voor Divock Origi (24). De Rode Duivel keert terug naar de club waar hij tot zijn vijftiende speelde.

“Ik ben opgeleid door Genk. Het voetbal was zeer technisch en aanvallend. Voor mij heeft Genk de beste jeugdopleiding in België”, vertelt Origi op de website van KRC Genk. “Ik heb altijd een goede relatie met de club gehad en ik had enorm veel plezier in het spel. Er werd veel van ons geëist, maar ik zat er op de perfecte plaats. De mensen en fans kennen er elkaar, het is heel mooi dat Genk een familieclub is.

Woensdag ontvangen de Limburgers de titelverdediger van de Champions League. “Het is heel mooi, heel speciaal, om deze wedstrijd te kunnen spelen”, vertelt Origi. “Genk haalde een mooi resultaat tegen Napoli, we weten dat het een lastige match wordt. We zijn super super super gemotiveerd.” En zal Origi ooit nog eens een Genks truitje aantrekken? “Je weet nooit in voetbal. Genk is altijd mijn favoriete club geweest in België. Mijn vader heeft er ook gespeeld. We zien wel binnen tien jaar.”