Origi helpt Liverpool aan zesde Champions League in zwakke finale QJ

01 juni 2019

20u00 12 Champions League Liverpool heeft voor de zesde keer in zijn geschiedenis de Champions League gewonnen. Na een vroeg penaltydoelpunt van Salah moesten de Tottenham-Belgen een hele wedstrijd lang achtervolgen. De ingevallen Divock Origi zette de kers op de taart met de 0-2.

Liverpool schaart zich zo in een uniek rijtje: het laat Bayern München en Barcelona, die beide zes overwinningen hebben, achter zich. Enkel AC Milan (7) en Real Madrid (13) wonnen er nog meer.

In een finale waarin beide Engelse ploegen verlamd leken door de zengende warmte, kwam Liverpool al na iets meer dan een minuut op voorsprong. Mané werd diep gestuurd op zijn linkerflank, waar de Senegalees de bal voor doel wilde zwiepen. Hij vond daarbij de arm van Sissoko op zijn weg. Naar de letter van de wet een strafschop, vond ook de Sloveense scheidsrechter Skomina. Salah keilde de bal recht doormidden en bracht Liverpool al vroeg in extase (0-1).

De thermometer gaf een eind in de dertig graden aan, in Madrid. Beide Engelse ploegen leken eronder te lijden. Ze misten duelkracht en kwaliteit om een vervolg te breien aan het aangename wedstrijdbegin. Tottenham had het meeste balbezit, maar deed er niets mee. Met wilde schoten van Sissoko en Eriksen kwamen de Londenaars nooit in de buurt van de gelijkmaker. Liverpool was via Alexander-Arnold en Robertson nog het dichtst bij een doelpunt. Beide flankverdedigers schoten goed op doel, maar Lloris was bij de pinken.

Origi beslist de wedstrijd

Tottenham kwam met meer aanvallende intenties uit de kleedkamer, maar dat resulteerde niet in een doelpunt. Het was Liverpool dat daarentegen als eerste een grote mogelijkheid liet noteren. Milner besloot op een afleggertje van Salah maar net naast. Een halfuur voor tijd was het showtime voor Origi, die een bleke Firmino kwam vervangen.

Nadat Tottenham nog de grootste kansen creëerde, met Son en Kane die net niet scherp genoeg bleken, was het de Belgische spits die de hoofdrol opeiste. Origi kreeg even voor tijd de bal toegespeeld door Matip na een scrimmage voor doel en aarzelde geen moment: met een harde streep in de verste hoek verzekerde hij de winst voor Liverpool (0-2). Hij is daarmee, na Carrasco, de tweede Belg ooit die in een Champions League-finale weet te scoren. Bovendien zijn reservedoelman Mignolet en hij de vierde en de vijfde Belgische CL-winnaars.