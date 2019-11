Origi: “Genk was heel moedig” YP

05 november 2019

“Genk was heel moedig en kwam zonder angst naar hier”, vertelde de startende Divock Origi over zijn ex-club. “Tactisch stonden ze ook goed opgesteld. De hevige fans hielpen hen ook. We speelden gewoon tegen een hele goede ploeg.” De Rode Duivel steekt zijn liefde voor de Limburgse club niet onder stoelen of banken. “Het was een heel emotioneel moment. Het was altijd een droom om voor de eerste ploeg van Genk te spelen, maar dingen zijn anders verlopen. Genk is mijn favoriete club in België en heeft een speciale plaats in mijn hart.”

