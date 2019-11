Origi: “Genk heeft ons goed uitgedaagd” YP

05 november 2019

23u24 0

Divock Origi mocht starten bij Liverpool en hij genoot er zichtbaar van. “Dit is altijd een speciale tegen mijn eerste club en die van mijn vader. Het was een mooie wedstrijd. Jammer dat ik niet kon scoren. Heb het een paar keer geprobeerd, maar ook als ploeg kenden we wat pech in de afwerking. Soms heb je zo’n dag. Al bij al was dit geen gemakkelijke match, maar wel een hele belangrijke. Gelukkig wonnen we hem en hebben we getoond dat, zelfs wanneer niet alles perfect loopt, we ook kunnen vechten voor de overwinning.”

Genk toonde zich een stuk sterker dan in de heenwedstrijd. “Daar was ik niet door verrast. Ook in Genk waren ze goed en vandaag stonden ze goed en hadden ze er veel zin in. Ze hebben ons goed uitgedaagd”, aldus de Rode Duivel, die zondag met z'n team de kraker tegen Man City wacht. “Dat wordt ook heel moeilijk. We gaan nu uitrusten en proberen ook die match te winnen. Als de trainer me nodig heeft, zal ik klaar zijn.”