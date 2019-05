Origi en Liverpool-spelers over magische avond: “Het is moeilijk te beschrijven, we bleven vechten” DMM

07 mei 2019

23u35

Bron: VIER 0 Champions League Ongeloof bij de spelers van Liverpool na hun knappe terugkeer tegen Barcelona. Spits Sadio Mané kreeg na afloop maar weinig woorden over zijn lippen. De helden van de avond, Divock Origi en Giorginio Wijnaldum, konden dat gelukkig wel.

“Ik weet niet wat te zeggen. Ik kan het niet uitleggen”, keek Sadio Mané verwonderd in het rond toen hem gevraagd werd hoe hij zich voelde. De Senegalees kon de 4-0 op Anfield nauwelijks bevatten, zeker niet nadat Barcelona de thuisploeg een 3-0-nederlaag had aangesmeerd in de return. Met vier goals in eigen huis slaagde Liverpool toch in zijn opzet. Na twee goals van Wijnaldum en Origi mag de Engelse club zo naar zijn tweede Champions League-finale in twee jaar tijd.

De doelpuntenmakers zelf konden het achteraf wel een beetje uitleggen. “Het is ongelofelijk”, viel ‘Ginio’ Wijnaldum in voor de sprakeloze Mané. “We hadden vertrouwen dat we vier goals konde scoren. Van buitenaf werd daaraan getwijfeld, maar wij hebben vanavond getoond dat alles mogelijk is in voetbal. Mijn twee goals? Ik was boos op de coach dat hij me op de bank had gezet. (lacht) Neen, ik ben gewoon heel blij met die twee doelpunten. We geloofden van bij de start dat het kon. We wisten dat het mogelijk was.”

En dan was het de beurt aan Divock Origi. De Rode Duivel kreeg door de blessures van Firmino en Salah zijn kans in de spits en hij greep die met beide handen én twee goals. “De ploeg heeft het zo goed gedaan”, loofde Origi zijn ploegmakkers. “We hebben gevochten en er een speciale avond van gemaakt. Voor onszelf en voor de fans. Het is ongelofelijk en moeilijk te omschrijven. Ik had krampen op het einde, maar we bleven vechten. We hebben het gewoon gedaan!”