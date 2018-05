Opgefokte hooligan wil voetbalfans pak slaag verkopen in Kiev, maar daar krijgt de vechtersbaas snel spijt van door plotse interventie van sjaalverkoper Redactie

26 mei 2018

17u27 0

De Champions League-finale, het zou één groot feest moeten zijn. Maar daar dacht een hooligan in Kiev gisteravond anders over. In een filmpje dat viraal gaat op Twitter, is te zien hoe de opgefokte man in bloot bovenlijf verschillende voetbalfans te lijf wilt gaan in de Oekraïense stad. De herrieschopper had het al een tijdje aan de stok met de man aan wie hij in het begin van bovenstaande video een klap verkoopt, waarna een sjaalverkoper de vechtersbaas een koekje van eigen deeg bezorgde. En dat zal de man geweten hebben. Het licht ging meteen uit na de welgemikte vuistslag. Real Madrid en Liverpool geven elkaar vanavond om 20u45 partij in de finale.