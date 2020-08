Openhartige Mbappé dacht dat het over en out was na zijn blessure: “Ik heb de hele nacht gehuild” NVE

19 augustus 2020

09u26 0 Champions League Voor het eerst in haar geschiedenis staat PSG in de finale van de Champions League. Met dank aan een fantastische Neymar, maar ook Kylian Mbappé (21) speelde al een belangrijke rol in Lissabon. En dat terwijl hij eerst niet eens fit leek te geraken. “Ik dacht dat het over en uit was”, aldus de Fransman.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Met 18 doelpunten en 7 assists in 20 wedstrijden heeft Kylian Mbappé er in eigen land een fantastisch seizoen opzitten. Ook in de Champions League zijn de cijfers indrukwekkend: in 9 wedstrijden had hij al een voet in 11 treffers. Gisteren stond zijn naam dan wel niet op het scorebord, maar de Fransman is niet weg te denken uit dit PSG.

En toch leek PSG het lang zonder haar jonge ster te moeten doen. Na de bekerfinale tegen Saint-Étienne op 24 juli, waar Mbappé met een pijnlijke blessure het veld moest verlaten na een harde schop van Loïc Perrin, was het verdict zwaar: minstens drie weken out. Geen ‘Final 8' dus.

Lees verder onder de video.

Bekijk hieronder nog eens de beelden van de ingreep van Perrin:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een klap in het gezicht van Mbappé, zo vertelde hij gisteren na de zege tegen Leipzig. “De avond van de blessure dacht ik dat het over en uit was. Ik heb de hele nacht gehuild. De volgende dag vertelde ik mezelf dat ik er alles aan ging doen, goed voor mezelf zorgen. Ik kwam in mijn eigen delirium en kreeg steeds meer hoop. Ik wou een deel van het avontuur zijn.”

En zo geschiedde. Mbappé herstelde sneller dan verwacht en trainde daags voor het treffen met Atalanta gewoon mee met zijn ploegmaats. Hij stond zelfs in de basis, én gaf de beslissende assist op Choupo-Moting. Gisteren ging Leipzig voor de bijl. En nu wil hij uiteraard meer. “Nu speel ik weer, dat doet me enorm veel plezier. Maar het ligt nog niet achter me. Ik voel me beter, maar ik moet spelen met een dikke brace. Ik heb geen pijn meer, en ben klaar om alles te geven om het team te helpen. Te beginnen nu zondag, ik wil alleen maar winnen.”

De Franse aanvaller heeft wel een voorkeur wie hij liefst tegen zich krijgt in die finale. “Lyon is een Franse club. Als wij de Ligue 1 niet waarderen, wie dan wel? Het zou een speciaal tintje geven aan de finale.”

Lees ook:

Hulde aan Neymar: ongrijpbare Braziliaan heeft van de ‘Final 8’ zíjn project gemaakt (+)

Een klasse te sterk: PSG staat voor het eerst in CL-finale na ruime zege tegen Leipzig