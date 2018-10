Opdoffer voor Club Brugge: blauw-zwart mist ook Danjuma tegen Monaco TLB

23 oktober 2018

Pech voor Club Brugge in aanloop naar het Champions League-treffen met AS Monaco van morgenavond. Blauw-zwart moet naast Jelle Vossen (knieblessure) ook seizoensrevelatie Arnaut ‘Danjuma’ Groeneveld missen tegen de Franse topclub. Danjuma sukkelt met de enkel en liet zich ook afgelopen weekend tegen Waasland-Beveren al vervangen. Danjuma scoorde eerder in deze Champions League-campagne nog op fraaie wijze tegen Atlético Madrid, maar dat kunststukje zal de Nederlandse international tegen AS Monaco dus niet kunnen herhalen.

Ontdek de selectie voor MD3 in de @ChampionsLeague! #CLUASM #UCL



SELECTIE |

De selectie:

Doelmannen: Letica, Horvath en Gabriël

Verdedigers: Denswil, Decarli, Poulain, Mitrovic, Mechele en Mata

Middenvelders: Nakamba, Amrabat, Rits, Vormer, Vanaken en Schrijvers

Aanvallers: Diatta, Vlietinck, Dennis, Openda, Wesley, Rezaei