Oorlogsvluchteling, fenomenale linker en bijna bakker: wie is Josip Iličić, het geheime wapen van Atalanta Bergamo? AV/MDRW

11 maart 2020

12u38 0 Champions League Het sprookje blijft maar duren. Met vier goals op bezoek bij Valencia schoot Josip Iličić voetbaldwerg Atalanta naar de kwartfinales van het kampioenenbal. Een kennismaking met de grote vriendelijke vriendelijke reus van La Dea.

Josip Iličić is een man van tegenstellingen. De Italiaanse krant Gazzetta dello Sport beschrijft hem als ‘een ballerina in het lichaam van een bokser’. De kolos is 1 meter 90 groot, heeft brede schouders en lange uitschuifbare ledematen. Maar vergis je niet. De Sloveen kan met momenten toveren met de voetbal. Splijtende passes, overzicht, kalmte voor doel en vooral niet van de bal te zetten: Iličić heeft het allemaal.

Toveren, dat deed hij gisteren ook tegen Valencia. In een akelig leeg Estadio Mestalla kegelde hij de Spanjaarden met vier doelpunten eigenhandig uit de achtste finales van de Champions League. Een unicum. Vier keer scoren op verplaatsing in de knock-out fase van het kampioenenbal. Niemand deed het de Sloveen ooit voor.

In zijn volledige carrière scoorde de Sloveen niet eens een kwart van de goals van Messi en Ronaldo, maar toch doet Iličić alvast op één vlak beter dan de Argentijn en de Portugees. Het tweetal heeft wel nog enkele jaren voor zich, maar makkelijker zal de opdracht niet worden. Zeker niet omdat Iličić zich steeds beter in z’n vel voelt. Over alle competities heen scoorde de linkspoot dit seizoen al 21 keer en hij lijkt voorlopig niet af te stoppen. “Hoe ouder ik word, hoe beter ik speel”, zei de 32-jarige Sloveen na de wedstrijd. Benieuwd hoe lang z’n record standhoudt.

Het verhaal van Iličić begon in Prijedor, een klein boerendorpje in het zuiden van Bosnië. De politieke spanningen in de Balkan-regio bereikten toen hun kookpunt. Enkele dagen na zijn eerste verjaardag kwam Iličić’s vader brutaal om het leven. Daarop besloot zijn moeder Ana met hem en zijn oudere broer naar Slovenië te vluchten. Een wijs besluit, want drie jaar later werd het dorp belegerd door de Serviërs. Duizenden mensen stierven.

Ver weg van het wapengekletter raapte Iličić voor het eerst een voetbal op. De ondertussen 18-jarige snaak leerde ‘sjotten’ op de straat. Dat verklaart zijn onorthodoxe en soms onbezonnen voetbalstijl. De Sloveen droomde van een profcarrière in Italië. Dat was immers zijn lievelingscompetitie. Maar terwijl veel van zijn leeftijdsgenoten opkeken naar Shevchenko, Totti en Ibrahimovic dweepte hij met een andere speler: Shunsuke Nakamura. Een Japanse spelverdeler met een magische linkervoet. Haast een kopie van de voetballer die hij vandaag is.

Op 19-jarige leeftijd proefde Iličić voor de eerste keer van het profvoetbal. Maar dat werd geen onverdeeld succes. Hij degradeerde met Interblock Ljubljana naar de Sloveense tweede klasse. Dat leek het einde van zijn carrière. De Sloveen overwoog zelfs om een eigen bakkerij te beginnen. Maar dan was daar Maribor. De Sloveense recordkampioen zag iets in de ranke bonenstaak en gaf hem een profcontract. En sindsdien is het alleen maar in stijgende lijn gegaan voor Iličić.

Hij maakte een lucratieve transfer naar Italië, de competitie waar hij als kind van droomde. Eerst bij Palermo, vervolgens bij Fiorentina en nu dus bij Atalanta Bergamo. In 2018 was het toch even schrikken voor de middenvelder. Hij was maanden buiten strijd door een mysterieuze bacteriële infectie. “Ik was bang dat ik nooit meer zou kunnen lopen. Ook voetbal leek uitgesloten. Ik vreesde zelfs even voor mijn leven”, vertelde hij aan de Italiaanse media.

Zijn houterige stijl zal misschien niet iedereen bekoren, want daar moesten ze in Italië ook even aan wennen. Maar de afgelopen jaren ontpopte hij zich wel tot één van de beste middenvelders van de Serie A. En net als wijn wordt Iličić beter met de jaren. Dat belooft.