Ook zonder Neymar en Cavani zijn ze te sterk: PSG dient Manchester United eerste nederlaag onder Solskjaer toe, Pogba pakt rood TLB

12 februari 2019

22u57 4 Manchester United MUN MUN 0 einde 2 PSG PSG Paris Saint-Germain Champions League Ole Gunnar Solskjaer weet eindelijk hoe het voelt om te verliezen als trainer van Manchester United. De Noor ging vanavond met United op eigen veld met 0-2 onderuit tegen Paris Saint-Germain in de heenmatch van de achtste finales in de Champions League. Kimpembe en Mbappé scoorden. Lukaku mocht tien minuutjes invallen en Pogba liep in het slot tegen zijn tweede geel aan.

De verwachtingen waren hooggespannen voor de opener van de achtste finales. Man. United is een nieuwe, frisse ploeg onder Solskjaer en ook zonder Neymar en Cavani zijn er nog genoeg leuke voetballers bij PSG. Maar in de eerste helft werden de voetbalfans niet écht verwend.

Tempo en strijd waren er genoeg - ref Orsato trok binnen het eerste halfuur vijf keer geel -, maar de kwaliteit was niet altijd top. Een slordige pass van Verratti, een slechte controle van Martial of Mbappé die net afgevlagd werd: het was iets te vaak nét niet. Buffon en De Gea moesten daardoor ook amper in actie komen.

Romelu Lukaku zag vanaf de bank hoe zijn ploegmaats PSG snel onder druk probeerden te zetten. Silva en co kregen de tijd niet om rustig uit te voetballen en als de Franse hoofdstedelingen de thuisploeg dan toch eens uit verband speelden, stond Di Maria buitenspel. De Argentijn kwam op slag van rust ook eens onzacht in botsing met de omheinig die het veld van de tribunes scheidt na een onnodige por van Young, maar de rechtsachter ontsnapte aan zijn tweede gele kaart.

Solskjaer zag Martial en Lingard uitvallen en verving hen voor Sanchez en Mata. Lukaku bleef aan de bank gekluisterd en van daar zag hij dat het spel na rust helemaal veranderde. PSG nam de bovenhand en United kwam er niet meer aan te pas. Kimpembe en Mbappé konden het overwicht ook omzetten in een 0-2-voorsprong. Mbappé scoorde zo al in negen van de twaalf uitmatchen die hij speelde in de Champions League.

De eerste nederlaag van United onder Solskjaer kwam zo wel heel dichtbij en de thuisploeg toonde ook niet de minste veerkracht na de twee uppercuts. Even doemde de Mourinho-periode weer op: geen offensieve slagkracht en stilte op de tribunes. Silva en Kimpembe hielden achterin de boel op slot en Mbappé lag op de loer om telkens weer te ontsnappen in de rug van Lindelöf en Bailly. Amper twintig is hij nog altijd maar...

Romelu Lukaku kwam tien minuten voor tijd nog tussen de lijnen, maar goals vielen er niet meer. Pogba kreeg wel nog zijn tweede geel voor een smerige fout op Alves, waardoor hij de terugmatch nog mist. De zure avond voor United was zo compleet.

“Angst is nergens voor nodig”, zegt Mbappé

Mbappé was met een doelpunt op Old Trafford andermaal erg belangrijk voor PSG. Ondanks de afwezigheid van sterren Neymar en Cavani (en Meunier) nam PSG een duidelijke optie op de kwartfinales van de Champions League. Na afloop had de jonge topspits voor de micro van RMC Sport een duidelijke boodschap.

“De mensen moeten stoppen met angst te hebben. Dat is nergens voor nodig. Natuurlijk is Neymar superbelangrijk en heeft Cavani een fundamentele rol, maar voetbal wordt op een veld gespeeld. De mensen moeten ons steunen. En ze moeten geen schrik hebben: we zijn goed.”