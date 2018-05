Ook Salah zelf stelt Egyptische fans gerust: "Heb er vertrouwen in dat ik in Rusland zal zijn" MH en GVS

27 mei 2018

19u05 59 Champions League Een finale in mineur voor Mo Salah, maar achteraf wél met goed medisch nieuws. De balvirtuoos van Liverpool heeft slechts zijn schouder verstuikt. Dat liet de Egyptische voetbalbond na een röntgenfoto weten. De speler vertelde ondertussen op Twitter dat hij de schouders niet zal laten zakken: "Ik ben een vechter".

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e Mohamed Salah(@ MoSalah) link

"Het was een zeer zware nacht, maar ik ben een vechter", liet Salah op Twitter weten. "Ondanks de verwachtingen, heb ik er vertrouwen in dat ik in Rusland zal zijn om jullie allemaal trots te maken. Jullie liefde en steun zal me de kracht geven die ik nodig heb."

De Egyptische smaakmaker van Liverpool raakte in de finale van de Champions League tegen Real Madrid al na een half uur geblesseerd bij een duel met Sergio Ramos. De aanvoerder van de Madrilenen ging aan de arm van Salah hangen, waardoor Salah viel en ongelukkig op zijn schouder landde. Hij probeerde de match nog voort te zetten, maar tevergeefs. Op het halfuur kwam Adam Lallana hem uit zijn lijden verlossen. Tranen met tuiten bij de 'Egyptian King'.

"Mo is nu in het ziekenhuis voor een röntgenfoto", zei Klopp meteen na het duel. "Het ziet er niet goed uit. Hij heeft iets met zijn sleutelbeen of schouder. Het was een meedogenloze actie van Ramos. Hij heeft waarschijnlijk geen vrienden gemaakt in Egypte", wond de Duitser er weinig doekjes om.

(lees onder de foto verder)

Optimisme

Het verdict uit het ziekenhuis was er pijlsnel, mét een positief resultaat. De Egyptische voetbalbond liet immers op Twitter weten dat slechts om een verstuiking van de schouderbanden gaat. "Er reden is voor optimisme aangaande de WK-deelname van Salah. De arts van de bond is daarvan op de hoogte gesteld door de medische staf van Liverpool", aldus de bond op de sociale media. De Engelse club is nog niet met een diagnose naar buiten gekomen.

Salah leidde zijn land voor het eerst sinds 1990 naar het WK. De aanvaller van Liverpool werd dit seizoen topscorer in de Premier League en kreeg zo'n beetje alle individuele prijzen in Engeland.

Carvajal?

't Was overigens een tranendal voor rust in Kiev. Ook Dani Carvajal was hetzelfde lot beschoren. De rechtsback van Real Madrid ging prompt tegen de vlakte en barstte meteen in tranen uit. Of voor hem het WK in gevaar komt, is nog koffiedik kijken.

