Ook Q2-analisten zagen oververdiende kwalificatie Club, Degryse en Mulder lyrisch over invalbeurt Tau Redactie

29 augustus 2019

09u31

Bron: Q2 0

Ook Marc Degryse, Gilles De Bilde en Jan Mulder, onze analisten bij Q2, waren het er na afloop unaniem over eens dat Club Brugge verdiend naar de Champions League mocht. “Met alle respect voor Linz, maar het was een beetje toevalsvoetbal: hopen dat de bal goedvalt (...), maar eigenlijk was het niet echt om aan te zien”, klonk het bij De Bilde, terwijl Degryse en Mulder dan weer lyrisch waren over de invalbeurt van Percy Tau. “Ik was blij dat hij op het podium verscheen. Dat fladdert lekker voor je ogen langs”, aldus de Nederlander.

De analisten over het feit dat je nooit klaar bent met dit Linz:

Over het belang van Ruud Vormer:

Nog meer lof voor Tau en pronostiekjes over de mogelijke tegenstanders voor Club: