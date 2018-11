Ook in de CL naar de bank verwezen door Courtois, maar Keylor Navas werpt met cryptische boodschap de handdoek niet in de ring MDB

Bron: Instagram 0 Champions League Anders dan onder Julen Lopetegui mocht Thibaut Courtois gisteren wel starten in de Champions League. Voordien viel die eer te beurt aan Keylor Navas, maar de nieuwe trainer ad-interim van Real Madrid Santiago Solari besliste er anders over. De Costa Ricaanse doelman legt zich echter niet neer bij de situatie en liet dat blijken met een bijbelvers op Instagram.

Keylor Navas in de Champions League en Thibaut Courtois in de Spaanse competitie. Zo zag de rolverdeling van de doelmannen eruit onder Julen Lopetegui. Gisteren draaide dat in Tsjechië anders uit. Nadat Lopetegui de laan werd uitgestuurd, koos zijn vervanger Solari ook op het kampioenenbal voor Courtois. Veel werk kreeg onze nationale doelman niet op te knappen tegen Viktoria Plzen. Hij zag eerst nog een bal tegen de lat vliegen, maar keek dan haast werkloos toe hoe Real Madrid het met 0-5 haalde. “Het is een beslissing die ik maakte”, verklaarde Solari zijn keuze. “Maar ik moet zeggen dat Keylor een man is. Hij heeft mijn bewondering als voetballer en mijn respect als man.”

De Costa Ricaanse international reageerde zelf door een bijbelvers op Instagram te plaatsen. “Maar gezegend is de man die gelooft in mij, die zijn hoop op mij vestigt. Zoals een boom geplant aan de oevers van een rivier, die zijn wortels uitstrekt naar de beek en niet bang is als de warmte arriveert. Omdat zijn bladeren altijd groen zijn. In tijden van droogte maakt hij zich geen zorgen en faalt hij nooit om vruchten te dragen.” Een cryptische boodschap waaruit blijkt dat Keylor Navas allerminst de schouders zal laten hangen en Real Madrid ook steeds op hem kan rekenen.