Ook huisanalist Marc Degryse snoeihard voor Diagne: "Hij heeft alles verpest. Wat een egoïst" Marc Degryse

07 november 2019

06u01 0

Je hebt als penaltynemer niks te winnen, maar alles te verliezen. Dat dat soort mannen dat eens in hun hoofd steken. ­Verantwoordelijkheid moet je ­verdienen, je kunt die niet zomaar claimen. Kinderlijk, zeg.

Het was een pijnlijk moment, toen Diagne per se de strafschop wilde nemen. Vanaken was de aangewezen man. Terecht, hij mist slechts zelden. Dan is het te gek voor woorden dat Diagne denkt dat hij de bal mag opeisen. Vanaken had misschien meer op zijn strepen moeten staan. Aan de andere kant: als je begint te vechten voor de bal, dan wordt het nog gênanter. ­Diagne, die een bedenkelijke ­reputatie heeft, zou wellicht ook niet toegeven.

