Ook Hanni ziet hoe tactiek flop is: "Dit komt heel hard aan"

Ondanks dat het een aparte match was voor Sofiane Hanni -zijn ouderlijk huis ligt dicht tegen het Prinsenpark- deelde de kapitein in de paars-witte malaise. De aanvaller zag het tactische plannetje van Anderlecht mislukken. Vanhaezebrouck ging voor een 4-6-0, maar kreeg er niettemin vijf om de oren.

"Zonder spitsen was het de bedoeling om gevaar via de flanken te creëren", aldus Hanni. "Gerkens en Dendoncker moesten via het middenveld infiltreren en de twee centrale verdedigers Thiago Silva en Marquinhos in de moeilijkheden brengen, omdat ze zo geen rechtstreekse tegenstander hadden." In moeilijkheden kwam het Braziliaanse duo echter nooit, dat zag ook Hanni. "Het kwam er nooit of zelden uit. Het verschil in klasse was gewoon te groot. Dit komt heel hard aan."

