Ook gigantische flater brengt kwalificatie van Ajax niet meer in gevaar, in volgende CL-voorronde wacht clash met Standard

01 augustus 2018

22u22 0 Champions League Standard kent zijn tegenstander voor de derde voorronde van de Champions League. De Luikenaars van Michel Preud'homme nemen het op tegen de Nederlandse topclub Ajax. De Amsterdammers wonnen vanavond met 1-3 op het veld van het Oostenrijkse Sturm Graz en dat volstond ruimschoots voor de kwalificatie - Ajax had de heenmatch met 2-0 gewonnen. Klaas-Jan Huntelaar nam de eerste en de laatste goal voor zijn rekening en tussendoor deed miljoenenaankoop Dusan Tadic het net trillen.

Klaas-Jan Huntelaar opende in de 39e minuut de score voor Ajax. De ex-spits van onder meer Schalke 04 raakte de bal niet vol, maar daardoor belandde zijn volley wel tegen de touwen. Aanwinst Dusan Tadic tekende in de 48e minuut voor 2-0 na een knappe assist van youngster Noussair Mazraoui en Huntelaar zorgde in de 77ste minuut ook voor 0-3, waarna doelman André Onana vlak voor tijd de bal knullig in zijn eigen doel werkte (zie video onder). 1-3 was ook de eindstand.

Standard wordt dus de volgende tegenstander van Ajax. Het elftal van trainer Erik ten Hag komt dinsdag al op bezoek in België. De return volgt een week later in Nederland. De winnaar van de dubbele ontmoeting gaat naar de play-offs voor een plaats in de Champions League.

Le but encaissé par Onana (Ajax) 😭 pic.twitter.com/OTHVmP6lgq Quaresma chatte(@ Pas_De_Pression) link