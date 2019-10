Ook Franse pers merkt De Ketelaere (18) op, zoals Meunier zes jaar geleden al deed: "Eentje om in de gaten te houden” Redactie

23 oktober 2019

06u28 1 Champions League Zijn stormachtige ontwikkeling kende gisteravond een absoluut hoogtepunt. Jeugdproduct Charles De Ketelaere, die op 500 meter van zijn thuis een basisplaats kreeg tegen PSG. De 18-jarige middenvelder kreeg de voorkeur op Balanta en Schrijvers om Vormer te vervangen. “Hier heb ik lang naar toegeleefd.” Dat zijn debuut een succes was, zag ook het Franse kwaliteitsmagazine France Football. “Eentje om in de gaten te houden.”

“Of dat aan mij lag, weet ik niet.” Tot Charles De Ketelaere in minuut 57 de bank opzocht, stond Club maar 0-1 in het krijt. Nadien walste PSG over de thuisploeg. “We zaten tot dan goed in de wedstrijd, maar PSG heeft zoveel wereldsterren rondlopen...” Hoe dan ook een succesvol debuut voor het blauw-zwarte jeugdproduct. “Het ging zeker niet slecht. Ik kan niet klagen. Ik had wel wat spanning, maar die ging weg vanaf de opwarming. Ik heb hier lang naartoe geleefd, dan is het mooi om je Champions League-debuut in eigen thuis te mogen maken.”

Geen tenniscarrière

De Ketelaere groeide op in de schaduw van het Jan Breydelstadion. Op zijn achtste maakte hij de overstap van het nabijgelegen FC Varsenare naar Club Brugge, waar hij pas de jongste jaren helemaal openbloeide. Even leek een tenniscarrière in de maak, maar uiteindelijk liet hij de topsportschool in Wilrijk achter zich en koos hij vol voor het voetbal. Bij de U16 en U17 kampte de middenvelder met veel blessures, waaronder groeipijnen. De jongste jaren ging het van zijn eerste selecties voor de nationale jeugdploegen langs het beloftenelftal van Club tot in de A-kern afgelopen zomer. “Charles heeft veel kwaliteiten en een enorm potentieel”, meent Hans Vanaken, met wie De Ketelaere de jongste jaren vergeleken werd. “Op deze match kan hij bouwen, nu is het aan hem om dit seizoen zo veel mogelijk speelminuten te pakken.”

Het is logisch dat hij op het uur moe was, maar dit is er eentje om in de gaten te houden France Football

De Ketelaere was met zijn 18 jaar en 226 dagen de derde jongste debutant ooit bij Club in de Champions League na Ngonge (18 jaar, 199 dagen) en Openda (18 jaar, 214 dagen). “Hij heeft een positieve match gespeeld”, aldus Philippe Clement. “Hij is pas achttien, uit dit soort wedstrijden kan hij ontzettend goeie lessen trekken.”

France Football: “Om in de gaten te houden”

Ook bij onze zuiderburen lof voor de tiener. Met een 6/10 in het rapport van France Football stak De Ketelaere er met kop en schouders bovenuit. “Met zijn eerste optreden in de Champions League rechtvaardige de jonge Belg het vertrouwen van Philippe Clement”, klinkt het. “Met lef roerde hij zich in de Brugse offensieve acties, hij speelde goed tussen de lijnen. Bovendien was hij steevast de eerste man die druk ging zetten, het leverde ei zo na een goal op toen hij Keylor Navas in de fout dwong. Af en toe moest hij in de middencirkel wel een overtreding maken op Verratti. Het is logisch dat hij op het uur moe was, maar dit is er eentje om in de gaten te houden.”