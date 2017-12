Ook dít is de Champions League: coach viert kwalificatie in Zorro-kostuum LPB

REUTERS

Paulo Fonseca heeft zijn belofte waargemaakt. De coach van Shakhtar Donetsk had vorige maand aangekondigd dat hij zich in Zorro-kostuum zou uitdossen als zijn team zich voor de achtste finales in de Champions League zou plaatsen. En zo geschiedde. Shakhtar klopte Manchester City gisteravond met 2-1, goed voor een ticket bij de laatste zestien. Na de match presenteerde Fonseca zich op de persconferentie met Zorro-masker en zwarte cape, dé outfit waaronder we het fictieve tv-personage het best kennen. "Dit is de plezantste persconferentie uit mijn carrière", aldus 'Zorro' Fonseca. "Ik ben erg blij dat we ons geplaatst hebben. Niet alleen de fans van Shakhtar, maar alle Oekraïners mogen trots zijn op mijn team."

Photo News

Photo News