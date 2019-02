Ook dit is Champions League: Engels toptalent vertraagt Dortmund-vlucht omdat hij zijn paspoort vergeten is ODBS

12 februari 2019

19u08 1 Champions League Geen perfecte afreis voor Borussia Dortmund richting Londen, waar de Duitsers het woensdagavond opnemen tegen Tottenham op Wembley. Vier belangrijke afwezigen, maar ook twee spelers -waaronder het Engelse toptalent Jadon Sancho (18)- die hun paspoort vergeten waren. Zo moest de vlucht met een halfuurtje uitgesteld worden.

De spelers van Dortmund, de leider in de Bundesliga, waren vanmorgen klaar om te vertrekken richting Londen even na tienen. Tot maar liefst twee jongens op de luchthaven realiseerden dat ze hun paspoort vergeten waren: naast Jadon Sancho kon ook de Franse verdediger Abdou Diallo, die in het seizoen 2015-2016 nog voor Zulte Waregem uitkwam, in allerijl weer huiswaarts keren. Sancho, die op de laatste dag van de zomermercato in 2017 voor bijna 8 miljoen euro van Manchester City naar Dortmund ging, maakt dit seizoen furore in het Westfalenstadion. De flankaanvaller liet al 8 goals en 13 assists noteren in 28 duels in alle competities. Zijn huidige marktwaarde bedraagt maar liefst 70 miljoen euro.

In een video van een regionaal tv-station hierboven zien we hoe Sancho via de security snel weer de luchthaven kan verlaten. De jongeling is er logischerwijs op gebrand uit te blinken op Wembley: niet alleen in zijn thuisland, maar ook dicht bij de buurt in het zuiden van Londen waar hij is opgegroeid en waar hij, geregeld op straat, leerde voetballen. “Mijn familie zal er zijn, ik speel in mijn thuisstad. Hopelijk kan ik me aan Londen laten zien”, aldus Sancho, die ook al 3 caps voor de Engelse nationale ploeg heeft.

Dortmund-coach Lucien Favre moet het in de heenmatch van de achtste finale wel zeker doen zonder Marco Reus (dij), Paco Alcacer (schouder), Julian Weigl (griep) en Lukasz Piszczek (voet). Ook bij Tottenham een resem belangrijke afwezigen, met Harry Kane, Dele Alli, Danny Rose en Ben Davies.

Tottenham - Dortmund wordt ook een Belgenclash. Vertonghen en Alderweireld versus Axel Witsel. Vertonghen blikte op de persconferentie, één dag voor het duel, vooruit. De recordinternational van de Rode Duivels gaf aan Borussia Dortmund dit seizoen meer te volgen, mede door de transfer van Axel Witsel. “Wanneer je enkele spelers bij een tegenstander goed kent, ga je die ploeg automatisch meer volgen”, legde Vertonghen uit. “Dat is gebeurd na de overstap van Axel Witsel afgelopen zomer naar Borussia Dortmund. We zijn ploegmaats bij de Rode Duivels en hebben het daar ook al eens over het Duitse voetbal.”

“Dortmund met mooi voetbal”

Het is voor de Spurs de tweede confrontatie in evenveel seizoenen met Dortmund in de Champions League. Vorig seizoen won de Londense club in de groepsfase van het kampioenenbal zowel thuis (3-1) als uit (1-2). “Het was toen ook al een lastige ploeg om tegen te spelen en ze zijn zonder twijfel nog versterkt”, erkende Vertonghen. “Vorig seizoen begonnen ze sterk aan de competitie, maar waren ze die goede flow tegen het einde van de heenronde al kwijt. Wij speelden op dat moment sterk in zowel de competitie als de Champions League.”

“Ik denk dat er geen vergelijking mogelijk is. Dortmund speelt nu al het hele seizoen fantastisch. Het is absoluut een topteam. Ze spelen mooi, aanvallend voetbal en behalen ook mooie resultaten. Ze staan momenteel bovenaan in Duitsland en zullen vol vertrouwen zijn. Daar zullen we mee moeten omgaan. Maar ook wij zitten boordevol vertrouwen. We willen doorstoten naar de kwartfinales en beter doen dan vorig jaar (toen ging Tottenham er in de achtste finales uit tegen Juventus, red.). Daar zijn we heel gemotiveerd voor.”