Ook buitenlandse media zagen Amsterdams sprookje dramatisch eindigen: “Als je niet beter zou weten, zou je zeggen dat dit alles in scène is gezet” YP/XC

09 mei 2019

06u59 2 Champions League Wat een knotsgekke pot voetbal alweer, gisteravond tussen Ajax en Tottenham Hotspur. De Ajacieden leken (nadat ze ook de heenmatch al met 0-1 hadden gewonnen) dankzij een 2-0-voorsprong de tickets voor de Champions League-finale al te kunnen boeken, maar Lucas Moura bezorgde de Spurs alsnog een Engelse eindstrijd tegen Liverpool. Ook Nederlandse en Engelse media konden amper onder woorden brengen waarvan ze in Amsterdam getuige waren. Een bloemlezing:

“Het Europese seizoen was zo mooi en meeslepend. Maar nu rest de kater”, schrijven onze Nederlandse collega’s van Algemeen Dagblad. “Wat is dit Europese seizoen meeslepend en groots geweest. Maar wat eindigt het in ongekende mineur. Zó dicht bij een finale, de belangrijkste die er bestaat in het clubvoetbal en dan zó onderuit gaan. Precies op het moment dat het onwerkelijke zou moeten gebeuren. Oude tijden hadden definitief moeten herleven. Na de glorietijd in de jaren zeventig en negentig, surft Ajax op een nieuwe golf van succes. In een compleet ander tijdperk waarin Nederland was voorzien als een soort Oostenrijk in Europa. Tobbend in de Europa League, ergens ver weg in het Oostblok ploeterend tegen clubs van wie we de naam niet kunnen uitspreken.”

“Maar de kroon op het werk komt er niet. Het zal voor eeuwig voelen als een extreem gemiste kans op de finale van de Champions League. In een seizoen waarin Ajax afrekende met Juventus en Real Madrid struikelt het uiteindelijk over Tottenham Hotspur, een club ontegenzeggelijk met een compleet andere status in Europa. Zij gaan een finale spelen tegen Liverpool, niet die aanstekelijke ploeg van Erik ten Hag die zo verwonderde in Europa.”

“Er komt een tijd om dit een plek te geven, in bredere context te plaatsen”, valt in NRC Handelsblad te lezen. “Johan Cruijff had dit mee moeten maken, Abdelhak Nouri die hier tussen had moeten staan. Ze worden allen geëerd door dit elftal, dat dromen verwezenlijkt en stijlvast is in de spelopvatting die men wel de Ajax-filosofie noemt. Het, was op 8 mei 2019, net niet genoeg.”

“Meteen na het laatste fluitsignaal klonk een applaus”, schrijft het Het Parool. “De spelers van Ajax lagen nog verslagen op het gras. Daley Blind liep rond met de tranen in zijn ogen. Maar het publiek zong de Ajacieden toe en bedankte het elftal van trainer Erik ten Hag voor een weergaloos Europees seizoen. Het duurde één wedstrijd tekort. Zuur voor Ajax, helemaal voor Matthijs de Ligt. Hij was de rots in de branding in een tweede helft waarin Ajax het steeds moeilijker kreeg.”

“Ajax wankelde zoals het nooit wankelde, knokte zich leeg en verliest in de laatste minuut”, zo kopt De Volkskrant. “De reis van Ajax kriskras door Europa, door het dromenland van het voetbal, eindigde dramatisch in Amsterdam, vlak voor de allergrootste wedstrijd van het clubvoetbal. De finale van de Champions League, op 1 juni in stadion Wanda Metropolitano van Atlético, gaat tussen Tottenham Hotspur en Liverpool, na de ongekende afloop en Amsterdamse tranen.”

“Nooit heerste er een stilte als deze. Niet zoals die in de Johan Cruijff ArenA gisteravond, vijf minuten en 15 seconden in blessuretijd”, beginnen ze bij Daily Mail hun relaas. “Als je niet beter zou weten, zou je zeggen dat al deze ontwikkelingen in de knock-outfase van deze Champions League in scène zijn gezet. Dat deze halve finales een team van schrijvers had, zoals Game of Thrones, of dat er een choreografie werd voor ingestudeerd, zoals bij WWE (World Wrestling Entertainment, nvdr.). Maar er is geen pen die dit verzonnen heeft. Een terugkeer uit de doden, de zwaai van een been wanneer alles al verloren leek. Het schot waarmee Lucas Moura zijn hattrick vervolledigde, virtueel het allerlaatste van de wedstrijd, was het meest ongelofelijke Champions League-moment sinds -euhm, dinsdagavond (toen Origi Liverpool ten koste van Barcelona naar de finale schoot, nvdr.). Het zorgde, op het veld, voor dolle taferelen bij manager Mauricio Pochtettino. En ook bij de geblesseerde Harry Kane. Voor iemand met beschadigde enkelligamenten, perste hij er toch een indrukwekkend sprintje uit. Dat allemaal terwijl de briljante jonge Ajax-ploeg in tranen tegen het veld lag.”

“Waar wil je je standbeeld, Lucas?” Het begin van de eerste alinea in The Sun. “De Ajax-spelers vielen op de grond. Niemand kon ze optillen in de Johan Cruijff ArenA. Wat een buitengewone avond voor de Spurs, die de meest onwaarschijnlijke en onverwachte comeback realiseerden. Met dank aan Lucas, die een hattrick in de tweede helft maakte. Hij heeft zichzelf onsterfelijk gemaakt.”