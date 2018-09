Onze videoman in de zwaar teleurgestelde Brugse spionkop: "We speelden de perfecte match"



Mathieu Goedefroy

19 september 2018

1

Na 85 sterke minuten ging Club Brugge vanavond in extremis de boot in tegen Borussia Dortmund. In de Brugse spionkop was de teleurstelling enorm. Voor onze camera ventileerden de blauw-zwarte fans hun frustratie. "Dood-, dood-, doodjammer."