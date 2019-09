Onze punten voor de spelers van Genk na afstraffing in Oostenrijk: stevige buis voor vier Limburgers Redactie

17 september 2019

23u23 0 Champions League De eerste wedstrijd van Racing Genk in de Champions League editie 2019-2020 werd er één om heel snel te vergeten. De Limburgers gingen kansloos onderuit tegen Red Bull Salzburg, het werd 6-2. Onze punten voor de spelers van de Belgische landskampioen:

Gaetan Coucke 5

Aarzelde bij de derde Oostenrijkse goal. Voorts aan zijn lot overgelaten door zijn verdediging. Absolute nachtmerrie voor een jonge keeper.

Joakim Mæhle 5

De beste – of moeten we zeggen minst slechte – Genkenaar in het eerste halfuur. Zeker niet vrij van zonden, maar met vlagen wel op Champions League-niveau.

Sebastien Dewaest 3

Mag het tweede tegendoelpunt volledig voor zijn rekening nemen. De kapitein kon het voortouw niet nemen, maar ging zwalpend mee ten onder.

Jhon Lucumí 3

Onverklaarbaar volledig uit positie bij de 1-0. Nog zwaarder in de fout bij de derde tegentreffer. Zijn goal maakte die blunders echt niet goed.

Jere Uronen 4

Zijn onnodig doordekken zette de deur open voor de 1-0 van Haaland. Zo begon Genk met een achterstand. Aanvallend totaal onmondig.

Sander Berge 5

Beneden zijn niveau, maar minder ver dan de rest, al mag hij daar niet mee wegkomen. Te passief voor iemand met zijn kwaliteiten. Gebrek aan grinta.

Bryan Heynen 5

Smeet zich en vocht. Bood Samatta het meeste steun, maar krijgt van Mazzu niet de rol die hem het best ligt. Nog enigszins verdienstelijk.

Patrik Hrosovsky 5

De enige met wat métier, maar ook dat mocht niet baten. Raakte aan het zwemmen als Salzburg het tempo opdreef. Te braaf en te veel gentleman.

Junya Ito 3

Had eigenlijk al na 20 minuten kunnen, misschien zelfs moeten, gewisseld worden. Opgepeuzeld door veteraan Ulmer. Veel te licht bevonden.

Dieumerci Ndongala 3

Overal te laat. Kwam er niet aan te pas en leed balverlies na balverlies. Leek niet eens even in de match te komen. Kinderlijk verdedigd bij de 6-2.

Aly Samatta 5

Moet zich vaak heel eenzaam gevoeld hebben. Weerde zich in de duels. Deed wat hij kon, maar veel bruikbare ballen kwamen er niet zijn richting uit.

INVALLERS:

Théo Bongonda 5

Onbegrijpelijk waarom hij niet startte. Had voor zuurstof kunnen zorgen. Pikte snel zijn assistje mee.

Ianis Hagi 5

Probeerde ongeacht de stand iets te laten zien. Heeft lef en daar kunnen zijn ploegmaats een voorbeeld aan nemen.

Paul Onuachu /

Viel te laat in voor een beoordeling