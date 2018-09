Onze punten voor Club Brugge: één uitblinker, daarnaast heel wat zessen en zevens Niels Poissonnier

18 september 2018

23u13 1

KARLO LETICA: 6

Machteloos op de onbewuste lobbal. Anticipeerde vanaf de eerste seconde nochtans goed op mogelijk gevaar. Nooit echt op de proef gesteld.

BENOÎT POULAIN: 6

De trouwe soldaat. Andermaal niets op aan te merken. Is een garantie op een ‘6’ – niet uitblinken, evenmin uit de toon vallen. Ook een kunst.

MATEJ MITROVIC: 7

Hoeveel pech kan je hebben? Wilde met buitenkant rechts ontzetten, maar verschalkte zo via Pulisic zijn eigen keeper. Eén woord: schlemielig.

STEFANO DENSWIL: 8

Pure klasbak. Als hij écht getest wordt toch. Zowel aan de bal als zonder de beste man op het veld. Zonde dat zijn dropschot net naast belandde.

THIBAULT VLIETINCK: 7

Jan Breydel trakteerde hem (terecht) op een staande ovatie, toen ie naar de zijlijn kroop. Speelde de match van zijn leven. Leuke kennismaking.

HANS VANAKEN: 7

Danste op noppen – alleen de pirouette ontbrak. Heerste op de korte ruimte. Ontsnapte aan een strafschop wegens hands na een slechte controle.

RUUD VORMER: 7

Toonde andermaal het voorbeeld op vlak van overgave. Ging voorop in de strijd. Kwam voetballend minder in het stuk voor dan we gewoon zijn.

MATS RITS: 6

Stofzuigde erop los. Aan de bal niet altijd even zuiver, maar compenseerde dat met zijn volume en wilskracht. Op een positie die de zijne niet is.

ARNAUT 'DANJUMA' GROENEVELD: 6

Flitste een helft lang. Met die gekende acties van hem, naar binnen komend en de verste hoek viseren. Zakte na de pauze evenwel volledig weg.

WESLEY MORAES: 7

Keek op geen meter. Dook in de ruimte, vocht zijn duels uit, zette druk aan honderd procent. Een lastpak voor Diallo. Meer werker dan spits.

JELLE VOSSEN: 6

Schaf de buitenspelval af en je hebt de ideale spits. Aartsgevaarlijk in de zestien – Reus redde op de lijn – , ijverig en beperkt eenmaal erbuiten.

INVALLERS

DION COOLS (56'): 6

Loste Vlietinck af. Moest vooral verdedigen. Slordig in de passing ook.

EMMANUEL DENNIS (76'): X

Verving Danjuma. Zette Openda tevergeefs op weg naar de 1-0.

LOÏS OPENDA (82'): X

Kwam seconden nadat hij Vossen verving alleen voor Bürki. Punterde de bal in al zijn jeugdigheid…