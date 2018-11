Onze punten voor Club Brugge: drie zesjes, maar vooral veel zevens en één grote uitblinker Tomas Taecke

06 november 2018

21u05 0 Champions League Droomavond voor Club in het Prinsdom. 0-3 na 24 minuten, 0-4 na 90 minuten. Zowaar de grootste zege ooit voor een Belgische club op het kampioenenbal. Logischerwijs niets anders dan uitblinkers: deze punten gaf onze man in het Stade Louis II aan de Bruggelingen, met één grote uitblinker in de blauw-zwarte rangen.

HORVATH: 7/10

Sterk. Behoedde Club met een knappe redding voor een vroege achterstand. Pakte nog enkele lastige ballen en lijkt vertrokken als nummer 1.

MATA: 7/10

Groeit stilaan naar zijn beste vorm toe. Vooral verdedigend heel sterk. Gaf goed mee met Rits bij de eerste goal.

POULAIN: 6/10

Niet zijn beste match, maar viel anderzijds niet uit de toon. Af en toe slordig in de opbouw, defensief best ok.

MECHELE: 7/10

Deed andermaal wat er van de verdedigingsleider verwacht wordt. Kuiste veel op en viel niet op fouten te betrappen.

DENSWIL: 7/10

Liet Falcao te makkelijk richting doel koppen in de beginfase, maar was verder op de afspraak. Leidde met een prachtige flankwissel naar Mata de 0-2 in. Wordt almaar regelmatiger in zijn prestaties.

DIATTA: /

Werd na drie minuten gewisseld met een spierblessure. Een vroege domper voor Club.

NAKAMBA: 6/10

Deed zijn werk zonder op te vallen. Sprong bij waar nodig en hield de vinnige Diop behoorlijk in bedwang.

RITS: 7/10

Leverde als aangever prima werk bij de 0-1. Infiltreerde goed aan de rechterzijde. Wederom een sterke wedstrijd.

VORMER: 7/10

Opnieuw titularis. Deed als vanouds zijn job en... scoorde. Ging als een gek tekeer na zijn goal. De aanvoerder is terug.

VANAKEN: 9/10

Wederom beslissend, deze keer op het hoogste niveau. Trapte de eerste goal goed binnen en zette de strafschop feilloos om. Scoorde zijn eerste Europese doelpunten voor Club en had een groot aandeel in de ruime zege.

WESLEY: 7/10

Woog op de verdediging van Monaco en maakte een knappe goal. Goeie prestatie van de Braziliaan, die na de rust minder bedrijvig was. Heeft punten gescoord in Europa.

COOLS: 5/10

Moest al onverwacht vroeg invallen, maar speelde zijn wedstrijd. Was in ieder geval beter dan bij zijn vorige optredens en tankt zo toch wat vertrouwen.

VLIETINCK: 6/10

Kwam kort na zijn invalbeurt hard neer op zijn achterhoofd, maar wist de match wel rond te maken.

REZAEI (te laat ingevallen)

