Onze punten na Club Brugge-LASK: twee spelers net niet gebuisd en één absolute uitblinker

28 augustus 2019

MIGNOLET 6

Heeft waarvoor hij naar Club is gekomen: Champions Leaguevoetbal. Mag Deli wel op een sterrendiner trakteren, na zijn onoordeelkundig uitkomen.

MATA 7

Duracelkonijn. Wist van geen ophouden. Dag en nacht verschil met wat-ie in Linz liet zien. Leek bij momenten zelfs een omgeschoolde nummer tien.

MITROVIC 7

Een zekerheid. Ook al is hij geen onbetwiste titularis. Onverzettelijk in de duels, degelijk aan de bal. Komt helemaal tot zijn recht met een patron naast hem.

DELI 7

Zoveel flair, zoveel klasse. Auteur van een cruciale nekslag bij 0-0. Moet er wel voor waken dat hij niet té nonchalant wordt. Verslikte zich bij de 1-1.

RICCA 6

De precisie ontbrak soms. ’t Neemt niet weg dat je aan alles merkt dat hij in Spanje de knepen van het vak geleerd heeft. Sobol weet hoe laat het is.

RITS 6

Een pitbulletje. Beet zich vast in alles wat wit kleurde. Iets te enthousiast zelfs, na mistasten van Deli. Veroorzaakte zo een strafschop. Zonder erg.

VORMER 7

Had voor een veel minder hectische avond kunnen zorgen, als hij niet nipt buitenspel had gestaan. Deelde dan maar (nog) een assist uit.

VANAKEN 9

Zelfs zonder zijn beslissende kopbal dé uitblinker. Voetbalde in zijn achtertuin, alsof Linz zijn hondje Lou was. Hoort thuis in de Champions League.

DIATTA 5

Vol goede bedoelingen, maar veelal niet gelukkig in zijn acties. Weigerde evenwel op te geven en blééf proberen. Een bewijs van veel zelfvertrouwen.

OPENDA 5

Geneutraliseerd. Kwam niet in het stuk voor. Afgetroefd op maturiteit. Tot zijn eigen frustratie. Kwam niet verder dan een schotje in het zijnet. Slap.

OKEREKE 6

De gevaarlijkste voorin. Zeker toen hij na rust centraal mocht lopen. Mag de komende maanden bewijzen wat hij waard is tegen de Europese top.

INVALLERS

TAU (46’) 6

Verving Openda. Woelwatertje zonder climax. Had minstens één keer moeten scoren. Gaf de assist voor de 2-1.

DENNIS (87’) –

Kwam in de plaats van een moegestreden Okereke. Zorgde meteen voor dé ontlading (2-1).

