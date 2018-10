Onze punten: degelijk rapport voor gros van Bruggelingen, al flirten er wel drie met een buis Rudy Nuyens

24 oktober 2018

LETICA 5

Had geen werk, tot de goal van Sylla, waarbij hij niet al te best oogde. Ontsnapte aan de 0-2 toen hij onoordeelkundig uitkwam op Sylla.

POULAIN 6

Blonk uit in sterk positiespel en stond goed zijn mannetje in de duels, maar het uitvoetballen was niet altijd even zorgvuldig.

MECHELE 5

Speelde een ongelukkige partij. Een foute inspeelpass bleef nog zonder gevolg, maar bij de tegengoal van Sylla liet hij zich te makkelijk vloeren.

DENSWIL 7

De beste verdediger bij Club. Slim positiespel, sterk in de balrecuperatie en zorgvuldig in de opbouw.

VLIETINCK 6

Had het vooral in het begin moeilijk met Chadli, die hem telkens te slim af was. Kwam pas na de rust aan een paar goeie flankvoorzetten toe.

VORMER 6

Haalde niet zijn beste niveau, maar was belangrijk als aanjager. Probeerde hoog druk te zetten. Knalde een uitgelezen kans op 2-1 over.

NAKAMBA 6

Speelde een goeie wedstrijd. Scherp in de duels, sterk in de balrecuperatie. Altijd aanspeelbaar en zo vaak de eerste man in de opbouw.

VANAKEN 7

Was bij momenten iets te slordig, maar meestal balvast en klaarkijkend in de passing. Leverde een magistrale voorzet af voor de 1-1.

DENNIS 7

Speelde op de plaats van Danjuma tegen zijn voet, maar voetbalde sterk. Bezorgde Monaco flink wat problemen met zijn knappe dribbels.

REZAEI 5

Zat niet goed in de match. Trapte te makkelijk in de buitenspelval en lag met balverlies mee aan de basis van de 0-1.

WESLEY 7

Speelde een sterke partij. Was balvast, combineerde goed en zorgde voor dreiging. Kopte de 1-1 knap voorbij de Monegaskische doelman.

INVALLERS

OPENDA

Viel dik tien minuten voor tijd in voor Rezaei. Miste nog een huizenhoge kans op 2-1. (-)

MATA

Kwam in de slotfase in voor een moegestreden Vlietinck. (-)

DIATTA

Viel voor de laatste minuten in voor Dennis. (-)

