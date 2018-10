Onze man op Old Trafford ziet hoe Ronaldo groter is geworden dan de club waar hij groot werd Kristof Terreur in Manchester

23 oktober 2018

23u16

Bron: @HLNinEngeland 1 Champions League Old Trafford vergaapte zich aan Cristiano Ronaldo. ‘Pianista’ Miralem Pjanic en Bentancur bepaalden het ritme, Chiellini en Bonucci bewaakten de toon. Juve heerste in Manchester. United en Romelu Lukaku speelden amper mee.

De CR-factor heet dat. De aantrekkingskracht van Cristiano Ronaldo, blinkende voetballer. Een ‘pitch invader’ met zwarte pots wipte over de advertentieborden. Hij kwam ver, erg ver. Hij mocht zowaar bijna het hele veld oversteken zonder dat er maar een steward in zijn buurt kwam. Pressing naar het beeld van de thuisploeg voor rust, zeg maar. Pas aan het strafschopgebied, in het zicht van Ronaldo, legde een steward hem neer. Met mannetjes aan zijn voeten stak hij met zijn laatste krachten de arm uit. Ronaldo gaf hem een tik tegen de hand. De fan had wat hij wou: affectie van zijn idool. Dat minieme contact met Ronaldo was hem meer waard dan het dure ticket. Aan de zijlijn keek Jose Mourinho geamuseerd toe. Een tafereel dat hem meer pret bezorgde dan het geeuwvoetbal van zijn team voor rust. De Mourinho-factor. Veel meer dan zijn ploeg in een dwangbuis zorgt hij voor het entertainment. De riemen gingen te laat los.

