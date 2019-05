Exclusief voor abonnees Onze Man op Anfield zag hoe dromen nog bestaan: “Gini en Origi uit de ‘bottle’. Voor eeuwig op de tabellen. Zoals de avond” Kristof Terreur

08 mei 2019

06u00 0 Champions League Scenes op Anfield. Een Redmontada. Dolle en dansende spelers. Ongeloof op gezichten. Een Belg en een Hollander, gesteund door twaalf anderen, kregen de fantastische stunt voor mekaar. Wie had dat gedacht? Liverpool in zijn tweede finale op rij ten koste van Barcelona. Football, bloody football.

Taferelen zoals ze zelden hebben gezien. Op het moment dat de dj op Anfield de bekendste ‘solohit’ van van John Lennon, een van de stads grootste geniën, oplegde, hield een man in de tribune het niet droog. Imagine. Stel je voor. Hij had de hemel gezien. Tranen bleven rollen. Het opperste geluk. Op de rij voor ons staarde een kranige zestiger vol ongeloof naar de hemel. Een tiener kneep zich letterlijk in de arm. Een vader viel in de armen van zijn zoon van hooguit zeven. Een moment dat ze voor altijd zullen delen. ‘De strafste Europese avond ooit op Anfield’, tweette Jamie Carragher, een clubicoon. Imagine. Een avond voor het nageslacht.

